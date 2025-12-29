Publicidad

Preocupante despedida de Silvestre Dangond en plena Feria de Cali: "No puedo seguir"

Preocupante despedida de Silvestre Dangond en plena Feria de Cali: “No puedo seguir”

El reconocido cantante vallenato interrumpió su show por problemas de salud en pleno concierto en Cali dejando preocupados a sus fanáticos.

Foto: Instagram de Silvestre Dangond
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

En la madrugada del lunes 29 de diciembre de 2025, durante una de las fechas de su gira El Último Baile, Silvestre Dangond se reencontraba en el escenario con su histórico compañero Juancho de la Espriella. Sin embargo, un inesperado quebranto de salud del artista, de 45 años, obligó a interrumpir abruptamente el espectáculo ante el público.

Desde el inicio de la presentación en el Diamante de Béisbol, el ambiente era de euforia. No era para menos; Dangond y De la Espriella no compartían un proyecto de esta magnitud desde su separación en 2014.

Puedes leer: Así rompió en llanto Silvestre Dangond al celebrar su Latin Grammy: “Gracias a mi compadre”

No obstante, conforme avanzaba el repertorio, las señales de que algo no marchaba bien comenzaron a ser evidentes para los más observadores. A lo largo del concierto, el intérprete de 'Cásate conmigo' se retiró de la tarima en repetidas ocasiones, intentando recuperar fuerzas para cumplirle a su público.

A pesar de su evidente malestar, Silvestre intentó mantener la energía y el baile que lo caracterizan, un esfuerzo que fue ampliamente reconocido por sus fans en redes sociales. Pero al cumplirse la segunda hora de espectáculo, la situación se tornó insostenible.

Con la voz afectada y visiblemente conmovido, el cantante se dirigió a la multitud para dar la noticia que nadie quería escuchar: “No me siento bien, la verdad no puedo seguir. Gracias, Cali”.

Inmediatamente después de sus palabras, el artista fue retirado de la escena. En las inmediaciones del recinto se reportó la presencia de ambulancias y personal médico, quienes habrían atendido al guajiro de forma prioritaria bajo los protocolos de seguridad para eventos masivos.

La empresa organizadora, Stage Eventos, ratificó minutos después la suspensión definitiva del concierto, enfatizando que la prioridad absoluta era el bienestar y la integridad física del cantante.

Mientras el Diamante de Béisbol se vaciaba lentamente entre una mezcla de aplausos de apoyo y murmullos de preocupación, las plataformas digitales como X (antes Twitter) se inundaron de mensajes.

Los seguidores destacaron su profesionalismo: “Es impresionante la energía que tiene, cómo puede bailar y brincar de esa manera y seguir cantando perfecto” a pesar de sentirse mal, comentaba una usuaria. Otros, más preocupados, enviaban oraciones esperando que el incidente no pasara a mayores.

Este episodio ocurre meses después de que Dangond declarara en el programa Se Dice De Mí que solo planea estar en la industria por 10 años más, buscando que cada presentación sea honesta y excelente para honrar a sus seguidores.

Hasta el momento su equipo de prensa ni los organizadores han emitido un comunicado detallando la causa exacta del colapso, dejando en el aire dudas sobre la posible reprogramación del evento o el proceso de devolución de la boletería.

A pesar del golpe emocional para los amantes del vallenato, la Feria de Cali 2025 continúa su curso. Mientras la situación de Silvestre se resolvía, otros puntos de la ciudad, como el Bulevar del Oriente y el barrio Obrero, seguían vibrando con el Carnaval de Cali Viejo y las tradicionales "agua’elulos", demostrando la resiliencia de la fiesta más importante de los caleños.

