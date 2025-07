Este es el barrio del centro de Bogotá donde vivió Silvestre Dangond; ¿en la olla?

En entrevista con Juanpis González, el cantante vallenato Silvestre Dangond contó detalles inéditos de sus inicios en Bogotá, un periodo que, si bien no lo llevó a "pasar hambre", sí lo confrontó con la escasez y el esfuerzo.

Lejos de los lujos que hoy lo rodean, el cantante compartió cómo el popular barrio Santa Fe del centro de la capital fue el escenario de sus primeros pasos artísticos y personales.

La confesión surgió al recordar su breve paso por la universidad. Silvestre admitió haber abandonado sus estudios a los quince días, una decisión que lo avergonzó tanto que, en lugar de regresar a casa en La Guajira, tomó rumbo a Bogotá.

"No podía darles la cara a mis padres después de haberles hecho perder la plata", confesó el artista, marcando el inicio de una travesía en solitario.

¿En qué parte del centro de Bogotá vivió Silvestre Dangond?

Con una guitarra al hombro, el artista se adentró en el corazón de Bogotá, específicamente en el barrio Santa Fe, en un sector específicamente detrás del Cementerio Central.

Allí, en medio de la cotidianidad de este sector, comenzó su lucha. Vivió varios meses con el compositor Lucho Alonso, autor de la canción "La Indiferencia", un periodo fundamental en el que empezó a componer sus primeras letras y a pulir su identidad artística.

Aunque hoy es un referente de la "Nueva Ola" del vallenato, junto a figuras como Kaleth Morales y Peter Manjarrés, Silvestre no olvida sus humildes comienzos.

Silvestre Dangond, imagen de referencia Foto: Instagram de Silvestre Dangond

En la entrevista, el guajiro compartió cómo la falta de dinero para un simple pasaje lo obligaba a caminar largas distancias. "Yo vivía en el Santa Fe, atrás del Cementerio Central, y me iba de ahí a la 72 caminando", relató, evidenciando las caminatas de hasta hora y media para llegar a sus presentaciones.



Silvestre Dangond aseguró que no se sentía inseguro viviendo en el centro de Bogotá

A pesar de la percepción de ser una zona compleja, Silvestre Dangond guarda con cariño sus recuerdos del barrio Santa Fe. Sorprendentemente, afirmó que nunca fue víctima de robos o situaciones difíciles, y que los habitantes de la zona lo acogieron con afecto.

"Me cuidaban, me querían, nunca me pasó nada malo en ese barrio", expresó el cantante, recordando cómo lo recibían con cordialidad al llegar en las noches.

Estas vivencias iniciales en Bogotá, marcadas por la perseverancia y el apoyo inesperado de la comunidad, sin duda forjaron el carácter y la humildad de uno de los artistas más queridos de Colombia.

La historia de Silvestre Dangond en el barrio Santa Fe es un testimonio de cómo los sueños, incluso en las circunstancias más retadoras, pueden florecer y alcanzar el estrellato.

