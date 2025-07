Si estás sintiendo que alguien te gusta intensamente pero no recibes la misma atención, esta oración es una herramienta espiritual que puede ayudarte a conectar energéticamente con esa persona. La fe, combinada con la intención clara del corazón, tiene poder. Aquí tienes una oración fuerte, larga y específica para atraer su amor y obsesión de forma positiva.

✨ Oración completa

“Oh fuerza divina del amor, energía del universo que une corazones y enciende pasiones verdaderas,

te invoco con humildad pero con el deseo profundo de ser visto, valorado y amado por (di el nombre de la persona).

Que sus ojos me busquen entre la multitud,

que su mente no encuentre descanso sin pensar en mí,

que su alma se inquiete hasta que me tenga cerca,

que mi imagen viva en su pensamiento de día y de noche.

Espíritus del amor puro y la conexión sincera,

abran sus caminos hacia mí,

derriben cualquier muro, bloqueo o confusión que lo mantenga lejos de mí.

Que su corazón palpite fuerte cuando escuche mi voz,

que sus emociones se enreden en las mías sin poder soltarse.

Con cada palabra que diga, que sienta la necesidad de buscarme,

con cada noche que pase, que su deseo por mí se intensifique.

No pido dolor, ni daño, sino amor honesto, correspondido y justo.

Pido ser tratada(o) como merezco: con respeto, ternura, fidelidad y entrega.

Que (nombre) se enamore profundamente,

que me busque con urgencia,

que no pueda pensar en nadie más.

Que lo que sentimos sea mutuo, real y fuerte.

Que su obsesión no sea tóxica, sino ardiente,

que su amor no sea momentáneo, sino duradero.

Así como yo pienso en él(ella) con intensidad,

que él(ella) piense en mí multiplicado por diez.

Con la bendición del universo,

del poder del amor y la voluntad de los ángeles,

declaro que esta conexión está en camino.

Así es, así será, así está hecho.

Amén.”

Puedes repetir esta oración cada noche durante nueve días seguidos, preferiblemente en un espacio tranquilo, con una vela rosa o roja encendida (símbolo de amor y pasión). Recuerda que el amor verdadero siempre debe venir acompañado de respeto y consentimiento. Esta oración no obliga, pero sí ayuda a despertar sentimientos sinceros y fortalecer la conexión emocional.