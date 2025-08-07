Fallece misteriosamente a sus 33 años reconocida diseñadora; encontrada en un lujoso yate

La muerte de Martha Nolan-O'Slatarra, una influyente diseñadora de moda irlandesa de 33 años, ha conmocionado a Estados Unidos e Irlanda tras ser encontrada sin vida en un lujoso yate en un exclusivo club náutico de Nueva York.

Las autoridades investigan las circunstancias de su deceso, cuya autopsia preliminar ha arrojado resultados "no concluyentes".

En la madrugada del martes 5 de agosto, el exclusivo Montauk Yacht Club en Long Island, Nueva York, se convirtió en el escenario de un sombrío hallazgo que ha capturado la atención de la opinión pública.

Martha Nolan-O'Slatarra, una prominente diseñadora de moda de 33 años, originaria de Irlanda y residente de Manhattan, fue encontrada sin signos vitales a bordo de un yate de lujo atracado en Star Island Road.

La policía de East Hampton recibió una llamada a la línea de emergencia 911 cerca de la medianoche del lunes, alertando sobre una mujer inconsciente en una embarcación.

A pesar de los esfuerzos de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizados por testigos, Nolan-O'Slatarra fue declarada muerta en el lugar alrededor de las 4 de la mañana.



¿Quién era Martha Nolan.O'slatarra?

Martha Nolan-O'Slatarra era una figura reconocida en el mundo de la moda, especialmente en la vibrante escena de los Hamptons. Era la fundadora de East x East, una marca de ropa de verano que se especializa en trajes de baño, gafas de sol y ropa de resort.

Su visión era crear una marca de lujo asociada con el estilo de vida veraniego y costero estadounidense, comprometida con el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente y procesos de fabricación éticos.

En 2023, Nolan-O'Slatarra había lanzado exitosas tiendas temporales en los Hamptons, y apenas un mes antes de su trágica muerte, celebraba la apertura de una nueva tienda pop-up en el exclusivo Gurney’s Montauk Resort & Seawater Spa.

Había emigrado a Estados Unidos en 2015, tras una sólida formación académica en Irlanda, incluyendo una maestría en marketing digital. Su socio y amigo, Dylan Grace, cofundador de East x East, expresó su profundo dolor en redes sociales, recordando la ambición y la alegría compartida.

La diseñadora, descrita por miembros del club náutico como "muy amable" y "siempre sonriente", era "muy conocida y querida en la comunidad". Su compañía también había sido destacada en publicaciones como Refinery29, Elle y Traveler.

La investigación del caso ha sido asumida por los detectives del Escuadrón de Homicidios de la Policía del Condado de Suffolk.

La embarcación fue inmediatamente acordonada como una potencial escena del crimen, con una unidad del Laboratorio Criminal y un puesto de comando establecidos en el lugar.

Sin embargo, la autopsia preliminar realizada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Suffolk ha arrojado resultados "no concluyentes", lo que significa que la causa y la forma de la muerte aún no han sido determinadas.

Las autoridades han señalado que, hasta el momento, no hay evidencia de muerte violenta. No obstante, el caso es tratado con estricto protocolo debido a su alto perfil y el entorno de lujo.

Un detalle clave que ha surgido es el testimonio de varios miembros del Montauk Yacht Club, incluyendo capitanes, quienes afirmaron haber escuchado gritos provenientes de los muelles la noche del lunes, horas antes del descubrimiento del cuerpo.

La policía tiene previsto entrevistar al dueño del yate –una de las dos embarcaciones del mismo propietario–, así como a otras personas que pudieron haber estado presentes y a miembros del club náutico.

También se realizarán inspecciones digitales de teléfonos y cámaras de seguridad. La embarcación permanece "congelada" para evitar cualquier alteración de la escena mientras se recaban más pruebas.

La noticia del fallecimiento de Nolan-O'Slatarra ha generado una profunda conmoción, tanto en Estados Unidos como en su natal Irlanda. El Taoiseach (jefe de Gobierno) de la República de Irlanda, Micheál Martin, calificó su muerte como "un golpe devastador para la familia".

Las autoridades irlandesas, a través de su Departamento de Asuntos Exteriores, están brindando asistencia consular a la familia de la diseñadora. Mientras la comunidad espera respuestas, la policía ha solicitado la colaboración de cualquier persona con información relevante para ayudar a esclarecer este misterioso suceso.

