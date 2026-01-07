Menor de edad fallece luego de que una grúa le cayera encima; hay varios heridos

Este 7 de enero de 2026, se presentó un grave accidente en la vía de acceso al puerto de Buenaventura, específicamente en inmediaciones del kilómetro 23, cuando la pluma de una grúa que realizaba labores de instalación de un puente peatonal colapsó de forma estrepitosa y terminó cayendo sobre un menor de edad.

El siniestro tuvo lugar en el sector La Esperanza, perteneciente al corregimiento de Córdoba. Según los reportes, la estructura metálica de la grúa, operada bajo la responsabilidad de la concesión vial Unión Vial Camino del Pacífico, perdió el equilibrio durante una maniobra y se desplomó sobre varias viviendas y establecimientos comerciales del sector.

Sin embargo, se conoció que un niño de 12 años terminó perdiendo la vida, debido a que este sufrió heridas al quedar atrapado bajo la estructura. Pese a que fue remitido de urgencia a un centro asistencial en la ciudad de Cali, falleció pocos minutos después debido a la magnitud de sus lesiones.



De igual forma, se conoció que otras tres personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de 2 y 14 años, así como el propio operador de la máquina.



¿Qué más se conoció del accidente de la grúa?

Ante esta situación, la comunidad del corregimiento de Córdoba expresó su indignación y dolor tras los hechos. Por lo cual, varios testimonios recogidos en el lugar sugieren que una posible negligencia u omisión en la supervisión pudo ser la causa raíz del desastre.

Según una vecina del sector, la persona que manipulaba la grúa en el momento del colapso no era el operador titular, sino un ayudante que aparentemente no contaba con la experiencia necesaria para realizar dicha maniobra mientras el encargado descansaba.

"Cuando fue a voltear, cayó encima de las casas, desbaratando dos negocios y le cayó encima a la gente", relató la mujer a un medio local, destacando el pánico que se vivió en cuestión de segundos. Así mismo, la caída de esta grúa causó daños materiales, destruyendo al menos dos locales comerciales y afectando severamente varias viviendas familiares.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Unión Vial Camino del Pacífico emitió un comunicado oficial lamentando el accidente y expresando su solidaridad con los familiares del menor. La empresa confirmó que se activaron de inmediato los protocolos de atención a emergencias y que se ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas operativas.

Informamos sobre el trágico suceso ocurrido el día de hoy en el D.E. de Buenaventura.

Nuestra prioridad absoluta en este momento es brindar soporte integral a la familia afectada a través de nuestro equipo interdisciplinario. pic.twitter.com/hyvhyULOtG — Union Vial Camino del Pacífico (@CaminoPacifico) January 7, 2026

Por su parte, los organismos de socorro y las autoridades competentes se mantienen en la zona para evaluar los daños y brindar apoyo a los damnificados. Pese a esto, la comunidad exige justicia y garantías de que tragedias similares.