Desde el hospital habla sobreviviente del accidente en Antioquia; tuvo reconstrucción facial

El municipio de Bello atraviesa días de profundo impacto tras el grave accidente vial que dejó 17 personas fallecidas, entre ellas 16 estudiantes del grado 11 del Liceo Antioqueño, con edades entre los 16 y 18 años. Los jóvenes regresaban de una excursión de grado a Tolú y Coveñas cuando el bus en el que se movilizaban sufrió el siniestro en la vía Segovia-Remedios, un hecho que también dejó 20 personas lesionadas, quienes permanecen bajo atención médica en diferentes centros asistenciales de Antioquia.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer con claridad qué provocó el accidente. Para ello, la Policía de Tránsito y Transporte designó a un grupo élite especializado en reconstrucción de accidentes, encargado de analizar el tramo donde ocurrió el hecho, descrito como una calzada recta con pendiente ascendente.

De manera preliminar, la principal hipótesis apunta a una falla mecánica, aunque también se evalúan posibles factores de distracción. La general Claudia Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte, explicó que este tipo de desatenciones pueden abarcar varios escenarios, desde una pérdida momentánea de concentración hasta situaciones como revisar el celular, girar la cabeza por una conversación o incluso un micro sueño. Según indicó, cualquier descuido, por breve que sea, puede afectar la atención del conductor y alterar el control del vehículo.

Mientras avanzan las investigaciones, una de las voces que más ha conmovido en las últimas horas es la de Ana Isabel Pulgarín, una de las jóvenes sobrevivientes del accidente. Desde el hospital, y visiblemente afectada por las lesiones en su rostro y cabeza, decidió enviar un mensaje público para agradecer el apoyo recibido y expresar su dolor por la pérdida de sus compañeros.

El mensaje de la joven sobreviviente desde el hospital

Desde su cama de recuperación, Ana Isabel Pulgarín compartió palabras que reflejan tanto la dureza del momento como la fortaleza con la que enfrenta su proceso médico. Agradeció a quienes han estado pendientes de su estado de salud y explicó que se encuentra enfocada en sanar, paso a paso, tras las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometida.

La joven detalló que los médicos lograron reconstruirle la pierna y retirar un fragmento de vidrio que tenía cerca de la columna, lo que evitó complicaciones mayores. También habló de los procedimientos realizados en su rostro y en su dentadura, señalando que estuvo a punto de perder varios dientes y que continúa con férula mientras avanza su recuperación.

“Completo apoyo a todas las familias que perdieron sus hijos (…), yo también perdí muchos amigos”, expresó con visible tristeza.

Finalmente, Ana Isabel envió un mensaje directo a las familias de sus compañeros, expresando su acompañamiento y su tristeza por la ausencia de quienes compartieron con ella el colegio y la excursión. Reconoció que ha perdido muchos amigos y que el dolor sigue presente, pero reiteró su agradecimiento por el apoyo recibido y por la oportunidad de seguir adelante en medio de una situación que marcó para siempre a Bello y a toda Antioquia.