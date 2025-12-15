Toma fuerza seria hipótesis sobre accidente de bus en Antioquia; ¿hay responsabilidad?

Siguen apareciendo nuevos detalles sobre el accidente de bus de la madrugada de este domingo 14 de diciembre, el cual traía de regreso a un grupo de 40 jóvenes recién graduados del Liceo Antioqueño, en donde los estudiantes de grado 11 estaban regresando de una excursión sufrieron un grave siniestro vial en la vía que conecta a Segovia con Remedios.

Por lo cual, hasta el domingo la información que se maneja por las autoridades es de 17 muertos y 20 heridos, quienes están internados en los hospitales de Remedios y Segovia, pero que podrían ser trasladados a centros médicos de mayor complejidad.

Donde se conoció la lista de fallecidos identificados quienes son en su mayoría estudiantes como David Rua Vallejo, Nicolás Ochoa Vahos, Juliana Álvarez Correa, Nicolás Galeano Ramírez, Miguel Ángel Román, Erik Cañaveral Ospina, Valerie Luciana Díaz Mazo, Jerónimo Hurtado Vélez , Miguel Ángel Carvajal , Jimena Londoño Sánchez, Katherine Mira Zapata, María Sofía Posso Gómez , Miguel Ángel Forero, Santiago Galeano Quintero, y Samuel Marín Agudelo. Entre las víctimas fatales también se identificó a un adulto, Jamilton Isaac Piedrahíta, de 27 años.

De igual forma, el conductor del vehículo bus Jonathan Taborda, quien trabajaba para la empresa Turismo Senior Pro, terminó perdiendo la vida en el accidente del bus escolar. Adicionalmente, se conoció que la excursión no fue organizada por la institución educativa, sino por los estudiantes, pese a eso el Liceo Antioqueño expresó sus condolencias.



¿Cuáles son las hipótesis que se manejan del accidente del bus escolar en Medellín?

Pese a no tener una causa oficial, las autoridades señalan que el accidente de bus, se debió presuntamente a una falla mecánica y terminar cayendo por el abismo. Por otro lado, se menciona que Jonathan Taborda pudo haber tenido un microsueño que lo hizo perder el control, además de resaltar el estado de la vía.

Ante esta situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también expresó sus condolencias por el trágico siniestro vial: “Qué tristeza tan grande. Lamento profundamente la muerte de los 16 jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño que regresaban de una excursión. Mi solidaridad con sus familias y seres queridos en este momento tan doloroso. A los heridos, mis deseos de pronta recuperación”.

Inmenso dolor.

Como Alcalde de Medellín @AlcaldiadeMed y en nombre de nuestra gente, les expreso nuestra solidaridad a todas las familias, a la comunidad educativa del Liceo Antioqueño y a la comunidad de Bello.

Que Dios les de mucha fortaleza 🙏🏻. https://t.co/3myfnIXi6w — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 15, 2025

Sumado a esto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lamentó el accidente e informó que ya trabaja en las pesquisas, pero también aprovechó para hacer un llamado a la precaución por parte de los conductores en estas fiestas.

“Recordamos la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar conductas de riesgo en las vías, con el fin de prevenir”, detallaron. Por lo cual, las autoridades se encuentran buscando definir los motivos de este accidente.