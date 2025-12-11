Papá de niña envenenada con talio contó detalles de fallecimiento de su esposa

El testimonio del empresario Juan de Bedout Vargas, padre de una de las menores envenenadas con talio en Bogotá, abrió un nuevo capítulo en el caso que hoy sacude al país. En su declaración ante la Fiscalía, el hombre no solo relató aspectos clave sobre el envenenamiento de las niñas, sino que también se refirió a la muerte de su esposa, ocurrida años atrás.

El episodio que involucra a dos menores intoxicadas con frambuesas contaminadas con talio derivó en una investigación penal por homicidio agravado y tentativa de homicidio contra la empresaria Zulma Guzmán, señalada como principal sospechosa. Las pesquisas han revelado un entramado que mezcla posibles móviles sentimentales, antecedentes familiares y un patrón previo de exposición al metal tóxico.

De acuerdo con la investigación, el talio estaba presente en las frambuesas consumidas por las menores. El paquete que contenía la fruta fue enviado por mensajería y tenía como punto de origen un edificio cercano al parque de la 93, en el norte de Bogotá. Los análisis forenses confirmaron la presencia del metal en los alimentos, un hallazgo que impulsó a los investigadores a profundizar en los vínculos personales entre Guzmán y De Bedout.



La Fiscalía estableció que la empresaria habría sostenido una relación extramatrimonial con el padre de las niñas, factor que podría estar relacionado con el móvil del crimen, según han indicado fuentes del caso.



Dentro de su declaración, Juan de Bedout reveló que su familia ya había tenido contacto previo con el talio. Su esposa, quien falleció años atrás, presentaba rastros del metal en su organismo. Aunque los estudios forenses confirmaron ese hallazgo, el empresario aclaró que la causa de la muerte fue el cáncer.

“No murió por talio, sino invadida de cáncer, una enfermedad muy dolorosa”, afirmó De Bedout, según lo reportado por medios de comunicación. No obstante, el empresario relató que meses antes del fallecimiento, en 2020, un reconocido médico detectó que ella estaba siendo envenenada, al tiempo que enfrentaba el avance de la enfermedad.

En su testimonio, el empresario también confesó cómo conoció a Guzmán y reconoció que mantuvo una relación extramatrimonial con ella. Según dijo, se encontraron en 2018 durante un congreso en Cartagena, donde inició un romance que posteriormente terminó de manera conflictiva.

De Bedout aseguró que, tras la ruptura, Guzmán comenzó a mostrar comportamientos extraños. Incluso, señaló que ella habría sido vista instalando un localizador en su vehículo, uno de varios episodios que hoy forman parte del expediente que analiza la Fiscalía.

El caso, que ha generado indignación y conmoción nacional, sigue bajo investigación mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios. Por ahora, la Fiscalía mantiene a Zulma Guzmán como principal sospechosa en un proceso que, según han indicado, podría revelar un entramado de violencia, manipulación y venganza.

Las familias de las menores esperan que el esclarecimiento del caso permita no solo justicia para las víctimas, sino también entender la secuencia de hechos que desembocaron en una tragedia que hoy tiene al país en alerta.

