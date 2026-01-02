Nuevos detalles en el caso de Zulma Guzmán podrían hundirla más: “afección en los dedos”

Siguen apareciendo pistas clave en el caso de Zulma Guzmán por el envenenamiento con talio de dos menores de edad, ocurrido en abril de 2025. En las últimas horas se conoció que la Fiscalía halló un detalle que podría agravar la situación judicial de la empresaria, de 53 años: una “afección en los dedos”.

El medio de comunicación, El Tiempo reveló que la fiscal 100, Elsa Cristina Reyes, agregó que dicha características se incluyera dentro de los informes judiciales y pidió esclarecer si esas lesiones en los dedos guardan relación con una posible manipulación del talio, debido que la manipulación de esta sustancia puede tener estos efectos en la piel.

Recordemos que Zulma Guzmán se encuentra todavía en un centro hospitalario en Reino Unido, donde su estado de salud fue certificado oficialmente por las autoridades británicas, situación que pone en pausa el proceso para que responda ante la justicia colombiana, pese a que existe una circular roja activa en su contra.



Cabe destacar que las autoridades pertinentes señalan a Guzmán, como presunta autora del envío de frambuesas contaminadas con talio a la casa del economista Juan de Bedout, en abril de 2025. La cual habría provocado el fallecimiento de su hija menor y de una compañera de colegio en el norte de Bogotá.

Así mismo, las autoridades mencionaron que la empresaria habría realizado varias búsquedas en internet sobre los efectos que podría tener el talio en las personas días antes del envío de las frambuesas con talio.



¿Qué más detalles tienen las autoridades sobre Zulma Guzmán?

Otro punto que se encuentran investigando las autoridades son los documentos que hay, tanto es así que se conoció que el 13 de abril Zulma Guzmán se movilizó a Argentina y posteriormente, estuvo en diferentes países antes de que se emitiera la circular roja de Interpol.

Sumado a lo anterior, la Fiscalía también se encuentra investigando si Guzmán tiene relación con el fallecimiento de Alicia Graham, esposa de Juan de Bedout, quien habría sido envenenada con talio antes de morir por un cáncer, caso que se volvió a abrir por parte de las autoridades.

Además de esto, las autoridades revelaron que Guzmán eliminó todo rastro de sus redes sociales y contactó a abogados para intentar bloquear sus antecedentes, esto con el fin de poder evadir la justicia. Por lo cual, a través de la Cancillería y el Ministerio de Justicia, ya ha formalizado la solicitud de extradición ante el Reino Unido.

En caso de ser declarada culpable, la empresaria tendría que afrontar una condena de 40 y 50 años de prisión.