Se conoce estado de salud de Zulma Guzmán tras ser encontrada en un río en Londres

La empresaria colombiana Zulma Guzmán, exparticipante de Shark Tank Colombia y fundadora de una plataforma de alquiler de vehículos eléctricos, se encuentra en el centro de la atención mediática y judicial tras su arresto en el Reino Unido. Esta era buscada a nivel mundial por la Interpol mediante una circular roja emitida a solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

Se conoció que el arresto se produjo en circunstancias en Londres, después de que fuera rescatada del río Támesis, cerca del puente Battersea. Las autoridades reaccionaron a tiempo y la sacaron del agua, ya que presuntamente intentaba quitarse la vida, recordemos que la mujer está implicada en el caso del envenenamiento de las menores con talio.

Las autoridades indicaron que este 16 de diciembre en horas de la mañana, la policía fue notificada a las 06:45 horas sobre una mujer en apuros en el puente de Battersea, por lo cual, la Unidad de Policía Marina de la Policía Metropolitana de Londres logró recuperar a la mujer, descrita como una persona de "unos 50 años", del agua a las 07:14 horas y la trasladó a un hospital.



Cabe destacar que las autoridades nacionales afirmaron que Guzmán había aterrizado en Gran Bretaña el 11 de noviembre, tras desplazarse previamente por Argentina, Brasil y España desde que abandonó Colombia.



¿Cuál es el estado de salud de Zulma Guzmán?

En un principio, el reporte oficial de la Policía de Reino Unido, que entregó The Sun, indicó que sus heridas no ponían en peligro su vida ni la cambiaban. Basándose en este reporte inicial, se llegó a hablar de que, una vez recibiera el alta médica, sería judicializada y enviada a Colombia.

Por otro lado, el medio de comunicación El Tiempo, indicó que Zulma Guzmán se encontraría en un "delicado estado de salud", por esta razón, la empresaria permanece bajo la atención médica necesaria con el fin de lograr su estabilización, por lo cual, en las próximas horas se conocerá el verdadero estado de salud de la empresaria.

Recordemos que uno de los motivos principales de la alerta internacional y su búsqueda es su presunta responsabilidad en el envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá, ocurrido en abril de 2025, donde las víctimas, de 13 y 14 años, fallecieron después de consumir frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con este metal altamente tóxico, un paquete que fue enviado como supuesto regalo a un apartamento en el barrio Rosales.

Por lo cual, las autoridades la señalan como la coordinadora del envío del paquete envenenado, basándose en evidencias como testimonios, rastreo de comunicaciones y compras previas. El móvil detrás de este crimen, que incluye cargos por doble homicidio agravado, apuntaría a una venganza pasional derivada de una relación extramatrimonial que Guzmán había sostenido con el padre de una de las menores fallecidas.

A pesar de las contundentes acusaciones que motivaron la circular roja, Guzmán negó su responsabilidad, tras afirmar en un medio de comunicación que su viaje se debía a motivos académicos y familiares, y aseguró poseer pruebas suficientes para demostrar su inocencia, indicando que todo se trata de una estrategía para desprestigiarla.

