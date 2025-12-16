Publicidad

Un detalle en video de Zulma Guzmán sería la prueba reina de su paradero

Un detalle en video de Zulma Guzmán sería la prueba reina de su paradero

Investigadores revisaron el video que ella envió donde estaba tomando una botella de agua y hallaron un error clave para dar con su paradero.

Foto: Pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

Siguen apareciendo detalles alrededor del caso de Zulma Guzmán Castro de 54 años, debido a que es la principal sospechosa en la investigación del envenenamiento de dos niñas con talio ocurrido en abril de 2025 en Bogotá, por medio de unas frambuesas contaminadas.

Actualmente, ella es buscada activamente por la Fiscalía colombiana e Interpol, que ha emitido una notificación roja en su contra. Debido a las coincidencias que se encuentran correlacionados entre Zulma y las pruebas de las autoridades.

Puedes leer: Fiscalía desarchiva investigación de muerte por talio de mujer; apuntan a Zulma Guzmán

Sin embargo, en los últimos días ella tomó la decisión para demostrar su inocencia y disipar las sombras que vinculan su nombre al doble homicidio, la empresaria optó por difundir un video. En dicho material, Guzmán afirmó con vehemencia: “No tengo absolutamente nada que ver con eso. Es un montaje que están armando en mi contra”.

De igual forma, a pesar de su negación sobre el envenenamiento, la empresaria sí admitió un hecho que había levantado sospechas: ser la figura capturada en video colocando un localizador GPS en el automóvil de Juan De Bedout.

Recordemos que De Bedout es el padre de una de las víctimas y la persona con quien Guzmán sostuvo, tiempo atrás, una relación extramatrimonial y clandestina.

Zulma Guzmán intenta justificar su "desaparición" no es una huida, sino el cumplimiento de compromisos académicos y familiares en Argentina, Brasil y Europa. Por lo cual, la Fiscalía colombiana, por su parte, le ha ofrecido un plazo, hasta el 31 de diciembre, para su presentación voluntaria.

¿Cuál es la nueva prueba que demostraría el paradero de Zulma Guzmán?

Mientras tanto, la empresaria compartió un video para justificar sus acciones, los investigadores de la Unidad Investigativa analizaron el material cuadro por cuadro, y un detalle aparentemente insignificante ha resultado ser la pista más estrecha para dar con su paradero.

Puedes leer: Papá de niña fallecida por talio revela cómo conoció a Zulma Guzmán; amorío clandestino

Estos encontraron que en una botella de agua, está la prueba para poder encontrarla, debido a que este producto es de la marca Buxton, una marca premium que es comercializada principalmente en el Reino Unido.

Tanto es así que la botella de agua Buxton, que Zulma Guzmpan se encuentra bebiendo se vende en lugares físicos específicos, aunque también está disponible en línea. Pero, las autoridades, muestran que ella lo pudo conseguir en los diferentes puntos físicos.

Foto: imagen tomada de redes sociales

Este indicio ha permitido a las autoridades descartar temporalmente la estancia de Guzmán en Argentina, reforzando la tesis de que se está escondiendo en el Reino Unido.

Los registros migratorios de Zulma Guzmán ya incluían el Reino Unido, lo que añade peso a esta teoría. Además, los investigadores han analizado el tamaño del envase de la botella de agua, sugiriendo que su preferencia ha sido optar por tiendas de calle y no por hoteles. Esto refuerza la idea de que la fugitiva se oculta en una vivienda privada.

Mientras las autoridades mantienen la esperanza de una pronta captura, sobre todo tras el hallazgo de esta pista crucial en el Reino Unido, donde se seguirá la búsqueda de esta

Mira también: Buscan por ‘cielo y tierra’ a Zulma Guzmán por muerte de niñas con frambuesas envenenadas

