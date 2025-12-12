Papá de niña fallecida por talio revela cómo conoció a Zulma Guzmán; amorío clandestino

Avanza la investigación sobre el fallecimiento en Bogotá de dos niñas envenenadas tras consumir frambuesas contaminadas con talio; las más recientes evidencias apuntan como principal sospechosa a una mujer identificada como Zulma Guzmán, quien habría sido amante del papá de una de las menores de edad.

Esto se conoció luego de que los investigadores de la Fiscalía determinaran el origen de la encomienda envenenada que fue enviada a través de un servicio de mensajería, como un "regalo anónimo" con destino a la vivienda de una de las niñas fallecidas. Se dice que detrás de este envío estaría Zulma.

La hipótesis sobre el caso toma fuerza luego de que los investigadores descubrieran que la mujer señalada fue compañera del papá de una de las niñas que perdió la vida y que además habrían sostenido una relación extramatrimonial que no terminó de buena manera.



Incluso, en medio de la polémica, la propia mujer habría enviado un mensaje de texto a contactos cercanos de su Whatsapp reconociendo haber tenidouna relación clandestina con el hombre, pero negando su responsabilidad en el envenenamiento de las niñas.



¿Cómo se conocieron Zulma Guzmán y el papá de niña envenenada?

A esto se suma el testimonio que rindió ante Fiscalía el empresario Juan de Bedout Vargas, padre de una de las menores envenenadas con talio, quien aportó detalles clave en el caso. En su declaración, no solo relató episodios personales ligados a la tragedia familiar, sino que también confesó cómo inició la relación sentimental que habría sostenido con Zulma Guzmán.



En su declaración De Bedout reveló cómo conoció a Zulma y cómo inició su relación clandestina con ella. Según dijo, se conocieron en 2018 durante un congreso en Cartagena, y desde allí comenzaron una relación extramatrimonial. El romance, que se mantuvo en secreto, habría acabado en malos términos.

La versión del hombre indica que terminaron en medio de tensiones y comportamientos que el empresario calificó como preocupantes ya que la mujer llegó a perseguirlo.

De acuerdo con su relato, tras la ruptura Guzmán empezó a mostrar actitudes sospechosas e incluso habría sido vista instalando un localizador en el vehículo del empresario, un dato que ya reposa en el expediente.

¿Zulma Guzmán envenenó también a la mamá de la niña?

En otro aparte de la declaración el hombre comentó otro antecedente inquietante: su esposa, fallecida años atrás, resultó con rastros de talio en el organismo. Si bien los estudios forenses confirmaron esta presencia, De Bedout aclaró que la causa oficial de su muerte fue el cáncer.

“No murió por talio, sino invadida de cáncer, una enfermedad muy dolorosa”, relató. Sin embargo, añadió que a finales de 2020, en plena pandemia, un reconocido médico advirtió que la mujer estaba siendo envenenada, aun cuando ya enfrentaba un agresivo tratamiento por la enfermedad.

En medio de los hallazgos la Fiscalía abrió un proceso penal contra Guzmán por homicidio agravado y tentativa de homicidio, mientras reconstruye los hechos que llevaron a la muerte de dos de las menores y dejaron a la otra en grave estado.

Los análisis forenses confirmaron que las niñas consumieron talio a través de unas frambuesas enviadas por mensajería. Según las autoridades, el paquete habría sido despachado desde un edificio ubicado cerca del parque de la 93, en el norte de Bogotá. Este rastro condujo a los investigadores a indagar en el entorno cercano de la familia, donde aparecieron elementos que señalan a Guzmán como posible responsable.

Y al descubrirse una pasada relación amorosa entre la mujer y el papá de una de las niñas, los investigadores no descartan que los hechos estén relacionados con una motivación pasional.

El proceso judicial avanza mientras la Fiscalía recolecta más pruebas y testimonios. Los investigadores buscan establecer con precisión las circunstancias y razones que rodearon el envenenamiento.