Fallece famoso presentador de Lo Sé Todo: así lo despiden a través de redes sociales

La televisión está de luto: falleció reconocido presentador de Lo sé todo y así fue despedido con emotivos mensajes

Fallece presentador de Lo Sé Todo
Fallece presentador de Lo Sé Todo
Foto de Instagram @losetodotv
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 2 de ene, 2026

La televisión puertorriqueña atraviesa un momento de profundo duelo tras confirmarse el fallecimiento de Pedro Juan Figueroa, reconocido presentador y comentarista del mundo del entretenimiento. Su muerte generó una ola inmediata de reacciones tanto en el ámbito mediático como entre seguidores que durante años lo acompañaron en pantalla.

La noticia fue confirmada por Wapa Televisión, canal en el que Figueroa se desempeñaba como conductor del programa Lo sé todo Puerto Rico. A través de un mensaje publicado en redes sociales, la cadena expresó su pesar y resaltó la huella profesional y humana que deja el comunicador:

“Su partida nos llena de tristeza y deja un vacío inmenso, tanto a nivel profesional como humano. Nos unimos en solidaridad con su familia, amigos y con todo el equipo que hoy enfrenta esta irreparable pérdida. Elevamos nuestras oraciones y enviamos fortaleza en este momento de profundo dolor. Respetuosamente, apelamos a la consideración y al respeto hacia la memoria de Pedro Juan y la privacidad de su familia durante este difícil proceso”.

Desde el anuncio oficial, colegas del medio, figuras del entretenimiento y televidentes han manifestado su consternación, destacando la trayectoria y el compromiso que caracterizaron la carrera del presentador.

Hasta el momento, no se ha revelado públicamente la causa de la muerte de Pedro Juan Figueroa. Ni el canal ni sus familiares han entregado detalles específicos, reiterando el llamado al respeto y a la prudencia mientras se atraviesa este proceso.

Una trayectoria marcada por el rigor y la experiencia

Pedro Juan Figueroa fue un comunicador con una amplia trayectoria en el periodismo de entretenimiento, no solo en Puerto Rico, sino también en otros países como República Dominicana, México y Estados Unidos. Además de Lo sé todo, formó parte de espacios televisivos como Dando candela, donde consolidó su estilo directo y su conocimiento del medio.

Originario de Ponce, inició su carrera como reportero de noticias policiales, cubriendo hechos de alto impacto y acontecimientos históricos, como huelgas y la explosión del edificio Humberto Vidal en Río Piedras en 1996. Esa base periodística marcó su forma de abordar el entretenimiento, siempre con rigor informativo y criterio profesional.

Su fallecimiento deja un vacío en la televisión y en el periodismo del espectáculo, donde su voz fue durante años una referencia reconocible para la audiencia.

