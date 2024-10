Mujer se niega a pagar servicio de comida de fiesta porque no asistieron todos los invitados

En toda celebración y festejo la comida es uno de los elementos más importantes. Ya sea que los anfitriones decidan preparar el banquete por sí mismos o contratar a un profesional, la comida está en el centro de la experiencia para los invitados.

Sin embargo, un reciente incidente ha causado revuelo en las redes sociales, cuando una mujer se negó a pagar el servicio de comida de su fiesta, al parecer de cumpleaños, generando una gran controversia.

El caso se dio a conocer a través de la plataforma X (antes conocida como Twitter), donde una joven que prestó el servicio de banquete decidió grabar lo ocurrido para denunciar la situación. En el video, que rápidamente se hizo viral, se observa cómo la anfitriona argumenta que no pagará el monto total acordado debido a que no asistieron todos los invitados.

Según su versión, la comida fue contratada para 50 personas, pero solo asistieron 42. “Te voy a pagar solo la mitad porque no se me hace justo. Me faltaron personas; no somos los 50, somos exactamente 42”, dice la mujer en la grabación. La negativa de la anfitriona a cubrir el costo completo provocó una ola de indignación entre los usuarios de la red social, quienes criticaron la falta de respeto hacia el esfuerzo y trabajo de la joven que organizó el banquete.

Lo que más ha desconcertado a quienes han seguido esta historia es que la mujer afirma haber hablado con la policía. Según comenta, las autoridades le dijeron que no estaba obligada a pagar el servicio completo ya que el número de invitados no se cumplió. “Hablé con la policía y me dijeron que no estoy obligada a pagar porque no se completó el servicio comercial”, declaró en su defensa.

Este argumento ha sido duramente criticado por la comunidad en línea, quienes consideran que el trabajo contratado debe ser remunerado independientemente de cuántos asistentes lleguen a la boda.

Una señora se niega a pagar el servicio de comida contratado para 50 personas, argumentando que solo asistieron 42. Sin embargo, varios invitados repitieron platillo, agotando toda la comida.



pic.twitter.com/x3RQkXqOM4 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) October 15, 2024

En un caso similar, ¿Qué hacer para que me paguen el servicio contratado?

Este tipo de situaciones deja lecciones tanto para los proveedores de servicios como para los clientes. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones clave para evitar malentendidos:



Elaborar un contrato formal: Todo servicio de banquete debe estar respaldado por un contrato por escrito que especifique el número de invitados, el menú, el costo total y las condiciones de pago. Comunicación clara: Es fundamental mantener una comunicación constante entre el anfitrión y el proveedor del servicio, informando cualquier cambio en el número de asistentes o en los detalles del evento con la mayor anticipación posible. Condiciones de pago específicas: El contrato debe incluir detalles sobre lo que sucederá si hay menos invitados de los esperados, para evitar malentendidos.

