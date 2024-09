Verdadero significado de 'demure', la palabra viral usada por los jóvenes en internet

En la era de TikTok, no es raro encontrarse con nuevas palabrasy frases que rápidamente se vuelven virales. Esta vez, el término que ha capturado la atención de millones es “demure”.

Aunque su uso ha proliferado principalmente entre los jóvenes, la popularidad de esta palabra ha trascendido incluso a figuras públicas y hasta a la Casa Blanca.

Todo comenzó con un video de la influyente creadora de contenido Jools Lebron, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores en TikTok.

En una de sus publicaciones, Lebron mostró un maquillaje particularmente elaborado para su jornada laboral, describiéndolo con la frase "very demure, very mindful", lo que llevó a la viralización del término.

Publicidad

El significado original de "demure" en inglés es "recatada" o "reservada". En el contexto de las redes sociales, esta palabra ha adquirido un matiz adicional, describiendo un estilo de vida o una actitud que se caracteriza por la discreción y el buen gusto.

Así, “demure” se ha convertido en una forma de aludir a una estética o comportamiento que prioriza la modestia y la sobriedad.

Publicidad

La expansión de este término ha sido notable. Celebridades como Jennifer Lopez y Jenna Ortega han comenzado a usar "demure" en sus publicaciones, y hasta la administración de la Casa Blanca lo ha incorporado en sus comunicados, reflejando su impacto en diversos sectores.

En contraste con términos como "brat", popularizado por la cantante Charli XCX, que connota una actitud más desafiante y provocativa, "demure" ofrece una visión más contenida y elegante.

La frase "very demure, very mindful, very cutesy" se ha convertido en un lema entre aquellos que buscan proyectar una imagen de refinamiento y autocontrol.

La influencia de Lebron y el uso extendido de "demure" en plataformas como Instagram y Facebook han subrayado la evolución de la palabra más allá de su significado literal.

Publicidad

El fenómeno refleja cómo las redes sociales pueden transformar y redefinir términos, otorgándoles nuevas dimensiones que resuenan con las audiencias globales.

El término "demure" ha pasado de ser una simple palabra inglesa a convertirse en una pieza clave del vocabulario de la Generación Z, encapsulando una tendencia que valora la modestia y el cuidado en la presentación personal.

Publicidad

Así que, la próxima vez que te encuentres con esta palabra en una publicación o en una conversación en redes, sabrás que se refiere a un estilo de vida que celebra la elegancia discreta y el autocuidado.

Mira también: Maluma se tatua toda la espalda