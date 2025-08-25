Elder Dayán sorprende a seguidores anunciando que será padre por cuarta vez: "Varoncito"

Sigue creciendo la dinastía Díaz, esto al punto que Elder Dayán confirmó en sus redes sociales que de nueva cuenta será padre, en esta ocasión lo terminó anunciando con una gran celebración realizada frente al mar Caribe en la ciudad de Santa Marta, donde también destacó que se cumplió el deseo de que será un varón.

Por medio de un vídeo Elder Dayán junto a su esposa Mile Robayo reunieron a toda su familia y les entregaron una gran sorpresa, esto en medio de que se realizaba una fiesta en donde los anfitriones se encontraban vestidos de azul, a la par, que durante el vídeo se reprodujo la canción de Mi Muchacho.



“Que venga con salud, qué es lo primordial en estos momentos y que lo vamos a recibir, mejor dicho, con la alegría y el corazón abierto para que venga a adornar esta familia tan bonita que tenemos. Porque en la vida hay cosas del alma que valen mucho más que el dinero”, dijo Elder minutos antes de la revelación del sexo del que será su primer hijo varón.

¿Cuál es el nombre del hijo de Elder Dayán?

Después de que se hizo el anunció oficial del nuevo primogénito de Elder Dayán, el artista pidió por el bienestar de este para que pueda crecer sano y que todo esto sea realizado con el favor de Dios, así mismo, confirmó en sus redes sociales cuál será el nombre de su hijo.

“Es niño… Comparto con ustedes mi felicidad bajo la protección de Dios…. Solo le pido a Dios que lo coloque en mis manos sano y lleno de salud! En el nombre de Dios se viene Elder Dayan Jr…“, escribió en la publicación en la que contó que su primer hijo varón llevará su mismo nombre, además agradeció a toda su familia por compartir este momento con él.

Gracias a este anunció las redes sociales se inundaron de diferentes reacciones por parte de sus seguidores; “Llegó Junior”, “que familia tan linda! Muchas bendiciones”, “Dios te Bendice manito mío con ese regalo”, “viene un príncipe a completar esta hermosa familia... Muchas bendiciones para él”, “se les cumplió el milagrito azul. Que emoción Mile, los felicito y que Dios los bendiga siempre”, “que hermosa noticia felicitaciones. Dios siga obrando en su familia”, fueron algunos mensajes de felicitación por parte de estos.

