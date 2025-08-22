Laura Tobón habló sobre la presión estética y dejó duro mensaje: "Me quitó la paz"

Laura Tobón, una de las figuras más reconocidas del entretenimiento colombiano gracias a su carrera en el modelaje y la televisión, sorprendió recientemente al compartir un testimonio muy personal sobre la relación que tiene con su cuerpo y las secuelas emocionales que le dejó la industria.

Lee más: Daniela Ospina sacó los trapitos al sol por la difícil decisión que tomó junto a su hija

En un video publicado en sus redes sociales, la modelo y presentadora confesó que desde su adolescencia convive con una autoexigencia muy fuerte, originada en la necesidad de cumplir estándares de belleza impuestos por su entorno laboral. “Esto no empezó ahora, viene desde hace mucho tiempo. Desde que tengo 15 años siempre me midieron todo: peso, talla, cintura”, relató.



Tobón explicó que, en cada casting, debía someterse a mediciones físicas estrictas, un hábito que con los años dejó huellas profundas en su mente. “Esas mediciones se quedaron tatuadas en mi cabeza”, afirmó, reconociendo que llegó a mirarse buscando defectos más que virtudes.

Esta presión no solo afectó su autoestima, sino también su paz interior, convirtiéndose en una carga emocional que la llevaba a compararse constantemente y sentirse insuficiente. “Me cansó, me quitó la paz y me dejó una huella muy grande”, dijo sobre los efectos psicológicos de esa exigencia.

Uno de los momentos más difíciles fue el embarazo, etapa en la que experimentó un choque profundo con su imagen corporal. “Hubo días en los que no podía mirarme al espejo ni reconocerme. Mi mayor miedo era cambiar físicamente y perder ese valor que creía que tenía por mi cuerpo”, confesó, añadiendo que temía dejar de ser relevante profesionalmente.

Publicidad

Hoy, Laura reconoce que la reconciliación con su cuerpo es un proceso constante. Aunque ha avanzado, admite que no siempre es fácil. “Hay días en los que pienso que me veía mejor antes, pero recuerdo que en ese antes tampoco me sentía suficiente”, reflexionó. Para ella, el reto está en reducir la comparación, practicar hábitos de autocuidado y priorizar la salud mental.

Te puede interesar: Alejandra Azcárate es vista con un hombre que no es Miguel Jaramillo, ¿de quién se trata?

Publicidad

Finalmente, lanzó un mensaje contundente pensando en las nuevas generaciones: “El día que tenga una hija, no quiero que se sienta insegura por su cuerpo o por cómo se ve en una foto”. Con estas palabras, la presentadora invitó a romper con los patrones de autoexigencia que durante años marcaron a tantas mujeres.

Mira también: Estos son todos los beneficios que tendrá Epa Colombia en la Estación de Carabineros, ¿injusto?