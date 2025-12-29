Inesperada mención a Omar Geles en la Session 62 de J Balvin que dio de qué hablar

La industria musical volvió a poner su atención en J Balvin tras el lanzamiento de la BZRP Music Session #62, una colaboración con el productor argentino Bizarrap que se estrenó a finales de diciembre y que rápidamente se convirtió en tendencia global.

El lanzamiento no solo destacó por la unión de dos figuras clave de la música urbana, sino por el tono introspectivo de la propuesta y los múltiples elementos culturales que despertaron conversación entre oyentes y seguidores.

Desde su estreno, la sesión llamó la atención por alejarse de las letras confrontativas que han caracterizado otras entregas del proyecto de Bizarrap. En esta ocasión, J Balvin optó por una narrativa emocional, centrada en el desamor y las contradicciones internas que dejan algunas relaciones.



Una de las frases más comentadas de la canción expresa: “Te debería odiar, pero no me dan ganas”, una línea que se viralizó en redes sociales y fue replicada en miles de publicaciones por usuarios que se sintieron identificados con el mensaje.



La canción no apunta directamente a una persona en específico, sino que se construye desde una reflexión personal, lo que es interpretado por muchos como una muestra de madurez artística.

Asimismo, esta sesión “marca un contraste con otras colaboraciones más explosivas del productor argentino”, apostando por una atmósfera más contenida y emocional.

Uno de los momentos que más llamó la atención del público colombiano fue la mención de Omar Geles, reconocido compositor y referente del vallenato.

Aunque se trata de una referencia breve, su inclusión generó múltiples reacciones. Para varios usuarios en redes, este gesto fue leído como un homenaje simbólico a las raíces musicales del país.

Comentarios como “Balvin siempre encuentra la forma de llevar a Colombia en su música” o “nombrar a Omar Geles es reconocer nuestra historia musical” se repitieron en las redes sociales tras el estreno.

En el plano musical, Bizarrap mantiene su sello característico, pero adapta la producción a un ritmo más melódico, permitiendo que la voz y la carga emocional del intérprete tomen protagonismo.

Esta decisión fue resaltada por seguidores que valoraron la coherencia entre la letra y el sonido. De igual manera, la sesión refleja una etapa distinta del cantante paisa, quien en los últimos años viene hablando abiertamente sobre procesos personales que han influido en su obra.

Adicionala a esto , en pocas horas, la sesión acumuló millones de reproducciones y se posicionó entre las principales tendencias en plataformas digitales.

Además de los números, el lanzamiento provocó debates sobre la evolución artística de J Balvin, con opiniones divididas entre quienes celebran su enfoque más introspectivo y quienes esperaban un tema más cercano a sus éxitos comerciales anteriores.

Con la BZRP Music Session #62, J Balvin vuelve a ocupar un lugar central en la conversación musical, no solo por el alcance de la colaboración, sino por la narrativa emocional que propone.

El lanzamiento confirma que el artista continúa explorando nuevas formas de expresión y reafirma su interés por conectar con el público desde una perspectiva más personal y cultural.

