Letra completa de canción 'Única' de Karol G, ¿confiesa fin de su relación con Feid?

El panorama musical latino se agitó con la llegada de Única, la primera colaboración entre Karol G y el afamado productor Tainy.

Este sencillo generó un impacto en los fanáticos de la Bichota, quienes en redes sociales no tardaron en relacionar la letra de la canción con Feid.

El debut de Única se produce en medio de una intensa oleada de rumores que sugieren una posible ruptura entre la artista paisa y el cantante.



Aunque la pareja ha optado por mantener su noviazgo en la esfera privada durante varios años, los fans de la colombiana detectaron una supuesta distancia entre ambos.

Por ello, el nuevo proyecto de la artista era esperado con impaciencia, pues muchos confiaban en encontrar en sus versos nuevas pistas sobre el estado de la relación.

Las letras parecen hacer referencia a una relación que ya ha terminado y por la cual la artista aún siente nostalgia, e incluso espera su regreso.

Esta exploración de un amor pasado y la tristeza por el quiebre sorprende a los seguidores, pues la estética más introspectiva de Única se diferencia marcadamente del proyecto anterior de la colombiana, Tropicoqueta, que reunía ritmos más caribeños y tropicales.

Letra completa de 'Única' de Karol G

Única

Tu boca besándome toda de una forma única

Tanta gente en el mundo y esa noche yo era la única

Lo entregamos todo sabiendo que iba a ser la única

Y han pasado mil noche-e-es

Y sigues tan presente-e-e

El olor del momento, bebé

Se ha quedado pa' siempre-e-e

Y aunque estemos distante-e-es

Sé que tú también siente-e-es

Y cuando ames a alguien, bebé

Sé que vas a extrañarme-e-e

Porque yo te pienso si me besan

Bebé, tu recuerdo no me deja

To' lo que hicimos se ha quedado

Como un tattoo en mi cabeza

Nada puede salir mal

Tú y yo en el mismo canal

Suena el teléfono, él me dijo "No vayas a contestar

Quédate conmigo, ma"

Y han pasado mil noche-e-es

Y sigues tan presente-e-e

El olor del momento, bebé

Se ha quedado pa' siempre-e-e

Y aunque estemos distante-e-es

Sé que tú también siente-e-es

Y cuando ames a alguien, bebé

Te vas a acordar que conmigo la noche fue

Única

Tu boca besándome toda de una forma única

Tanta gente en el mundo y esa noche yo era la única

Lo entregamos todo sabiendo que iba a ser la única



Video oficial de 'Única' canción de Karol G