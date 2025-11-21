Publicidad

Letra completa de canción 'Única' de Karol G, ¿confiesa fin de su relación con Feid?

La reconocida cantante colombiana sorprende con un dueto junto a Tainy, explorando la añoranza amorosa en medio de especulaciones sobre su relación con Feid.

Foto: Redes Sociales de Karol G
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 21 de nov, 2025

El panorama musical latino se agitó con la llegada de Única, la primera colaboración entre Karol G y el afamado productor Tainy.

Este sencillo generó un impacto en los fanáticos de la Bichota, quienes en redes sociales no tardaron en relacionar la letra de la canción con Feid.

El debut de Única se produce en medio de una intensa oleada de rumores que sugieren una posible ruptura entre la artista paisa y el cantante.

Puedes leer: Letra completa de canción 'Hijo Mío' de Blessd; da respuesta a Pirlo

Aunque la pareja ha optado por mantener su noviazgo en la esfera privada durante varios años, los fans de la colombiana detectaron una supuesta distancia entre ambos.

Por ello, el nuevo proyecto de la artista era esperado con impaciencia, pues muchos confiaban en encontrar en sus versos nuevas pistas sobre el estado de la relación.

Puedes leer: Beéle hace historia: siete fechas récord absoluto en un año; supera a Morat

Las letras parecen hacer referencia a una relación que ya ha terminado y por la cual la artista aún siente nostalgia, e incluso espera su regreso.

Esta exploración de un amor pasado y la tristeza por el quiebre sorprende a los seguidores, pues la estética más introspectiva de Única se diferencia marcadamente del proyecto anterior de la colombiana, Tropicoqueta, que reunía ritmos más caribeños y tropicales.

Letra completa de 'Única' de Karol G

Única
Tu boca besándome toda de una forma única
Tanta gente en el mundo y esa noche yo era la única
Lo entregamos todo sabiendo que iba a ser la única

Y han pasado mil noche-e-es
Y sigues tan presente-e-e
El olor del momento, bebé
Se ha quedado pa' siempre-e-e
Y aunque estemos distante-e-es
Sé que tú también siente-e-es
Y cuando ames a alguien, bebé
Sé que vas a extrañarme-e-e

Porque yo te pienso si me besan
Bebé, tu recuerdo no me deja
To' lo que hicimos se ha quedado
Como un tattoo en mi cabeza

Nada puede salir mal
Tú y yo en el mismo canal
Suena el teléfono, él me dijo "No vayas a contestar
Quédate conmigo, ma"

Y han pasado mil noche-e-es
Y sigues tan presente-e-e
El olor del momento, bebé
Se ha quedado pa' siempre-e-e
Y aunque estemos distante-e-es
Sé que tú también siente-e-es
Y cuando ames a alguien, bebé
Te vas a acordar que conmigo la noche fue

Única
Tu boca besándome toda de una forma única
Tanta gente en el mundo y esa noche yo era la única
Lo entregamos todo sabiendo que iba a ser la única

Video oficial de 'Única' canción de Karol G

