Letra completa de ‘Esta es tu casa nena’ de Kapo y Camilo: descubre cada verso

La industria musical latina sigue sorprendiéndonos y esta vez con la colaboración inédita entre Kapo y Camilo, quienes se unieron para lanzar el bolero moderno Esta es tu casa nena, una canción cargada de romanticismo, nostalgia y sentimiento. La pieza ha llamado la atención de seguidores de ambos artistas y se destaca por la fusión de sus estilos únicos.
Escrita por los propios intérpretes junto a Gangsta, Jeyjenm y Avi, la canción refleja la fuerza creativa y la composición colectiva de la nueva generación de la música latina. La producción contó con Kapo, Gangsta y Jeyjenm, mientras que la mezcla estuvo a cargo de Javier Garza y la masterización de Dale Becker.
Uoh-oh-oh-oh-oh
Ya somos desconocidos
Una pareja dispareja, donde el amor ya no es bienvenido
Dos personas que, ni con frío, se abrazan
Ya no están unidos (ya no están unidos)
En mi mesa, solo existe un café (un café)
Y recuerdos de lo que ya no fue, olvidar, no he podido
Ay, el tiempo pasa, te lleva lejos
¿Dónde estás tú? Deberías estar al lado mío
Y así no estés en casa, esta es tu casa, nena
Aún sigue colgado ese cuadro en la pared y no se ha desteñido
Toc toc, aquí estoy de nuevo
No tienes que abrir, solo escúchame primero
Es que vi un TikTok y estoy que me muero
Decía que no vuelve otro amor como el primero
Alguien que te quiera como yo, no hay
Y que te haga ver luces en la oscuridad
Alguien que te toque como quieres que te toquen
En esta vida, ya no te volvió a tocar
¿Y cómo hiciste pa' olvidarme? Dime cuál es la receta
Dime qué me toca a mí, si tú eres el Sol, y yo, apenas un planeta
¿Y cómo hiciste pa' olvidarme? Dime cuál es la receta
Dime qué me toca a mí, si tú eres el Sol, y yo, apenas un planeta
Ay, el tiempo pasa (el tiempo pasa), te lleva lejos (te lleva lejos)
¿Dónde estás tú? Deberías estar al lado mío (al lado mío)
Y así no estés en casa (y así no estés), esta es tu casa, nena (aquí te espero)
Aún sigue colgado ese cuadro en la pared y no se ha desteñido
Y si preguntan, eres tú la dueña de mis antojos
Si preguntan quién soy yo, el man que te causaba enojo
Si preguntan qué pasó, se cayó lo que estaba flojo
Y los violines del Titanic sonaron la canción
Cuando lo nuestro se hundió, ma’
Beiba, es otra noche donde me encuentro vacío
Donde solo me acompañan tus cartas de madrugada
Es otro golpe bajo, ya no encuentro atajo
Mira el daño que nos trajo, éramos todo, ahora, es nada
Ay, el tiempo pasa (el tiempo pasa), te lleva lejos (te lleva lejos)
¿Dónde estás tú? Deberías estar al lado mío (aquí, al ladito mío)
Y así no estés en casa (así no estés), esta es tu casa, nena (aquí te espero)
Aún sigue colgado ese cuadro en la pared y no se ha desteñido
Uoh-oh-oh, oh-oh
Uoh-oh-oh, oh-oh
Yo soy tu Kapo, baby
Mm
Yeh-eh-eh-eh-eh
Yeh, eh, eh
Ando con Emi, baby, no
La hice para recordarte
Ay, una pa' pensar en ti
Tú sabes que tú eres arte
Pero no en otra parte
Dale, prende ese mic
Ahí va
Pa' quemar tiempo mientras vuelve
Ey
Yo soy tu Kapo, baby
Yo, Gangsta