Letra completa de ‘Esta es tu casa nena’ de Kapo y Camilo: descubre cada verso

La industria musical latina sigue sorprendiéndonos y esta vez con la colaboración inédita entre Kapo y Camilo, quienes se unieron para lanzar el bolero moderno Esta es tu casa nena, una canción cargada de romanticismo, nostalgia y sentimiento. La pieza ha llamado la atención de seguidores de ambos artistas y se destaca por la fusión de sus estilos únicos.

Escrita por los propios intérpretes junto a Gangsta, Jeyjenm y Avi, la canción refleja la fuerza creativa y la composición colectiva de la nueva generación de la música latina. La producción contó con Kapo, Gangsta y Jeyjenm, mientras que la mezcla estuvo a cargo de Javier Garza y la masterización de Dale Becker.

Letra completa de ‘Esta es tu casa nena’ (feat. Camilo)

Uoh-oh-oh-oh-oh

Ya somos desconocidos

Una pareja dispareja, donde el amor ya no es bienvenido

Dos personas que, ni con frío, se abrazan

Ya no están unidos (ya no están unidos)

En mi mesa, solo existe un café (un café)

Y recuerdos de lo que ya no fue, olvidar, no he podido

Ay, el tiempo pasa, te lleva lejos

¿Dónde estás tú? Deberías estar al lado mío

Y así no estés en casa, esta es tu casa, nena

Aún sigue colgado ese cuadro en la pared y no se ha desteñido

Toc toc, aquí estoy de nuevo

No tienes que abrir, solo escúchame primero

Es que vi un TikTok y estoy que me muero

Decía que no vuelve otro amor como el primero

Alguien que te quiera como yo, no hay

Y que te haga ver luces en la oscuridad

Alguien que te toque como quieres que te toquen

En esta vida, ya no te volvió a tocar

¿Y cómo hiciste pa' olvidarme? Dime cuál es la receta

Dime qué me toca a mí, si tú eres el Sol, y yo, apenas un planeta

¿Y cómo hiciste pa' olvidarme? Dime cuál es la receta

Dime qué me toca a mí, si tú eres el Sol, y yo, apenas un planeta

Ay, el tiempo pasa (el tiempo pasa), te lleva lejos (te lleva lejos)

¿Dónde estás tú? Deberías estar al lado mío (al lado mío)

Y así no estés en casa (y así no estés), esta es tu casa, nena (aquí te espero)

Aún sigue colgado ese cuadro en la pared y no se ha desteñido

Y si preguntan, eres tú la dueña de mis antojos

Si preguntan quién soy yo, el man que te causaba enojo

Si preguntan qué pasó, se cayó lo que estaba flojo

Y los violines del Titanic sonaron la canción

Cuando lo nuestro se hundió, ma’

Beiba, es otra noche donde me encuentro vacío

Donde solo me acompañan tus cartas de madrugada

Es otro golpe bajo, ya no encuentro atajo

Mira el daño que nos trajo, éramos todo, ahora, es nada

Ay, el tiempo pasa (el tiempo pasa), te lleva lejos (te lleva lejos)

¿Dónde estás tú? Deberías estar al lado mío (aquí, al ladito mío)

Y así no estés en casa (así no estés), esta es tu casa, nena (aquí te espero)

Aún sigue colgado ese cuadro en la pared y no se ha desteñido

Uoh-oh-oh, oh-oh

Uoh-oh-oh, oh-oh

Yo soy tu Kapo, baby

Mm

Yeh-eh-eh-eh-eh

Yeh, eh, eh

Ando con Emi, baby, no

La hice para recordarte

Ay, una pa' pensar en ti

Tú sabes que tú eres arte

Pero no en otra parte

Dale, prende ese mic

Ahí va

Pa' quemar tiempo mientras vuelve

Ey

Yo soy tu Kapo, baby

Yo, Gangsta