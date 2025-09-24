Ni la fama ni el dinero: Edén Muñoz revela qué es lo que más le importa en la vida

El reconocido artista y productor Edén Muñoz, cuya visión creativa lo distingue en la música regional, ofreció una perspectiva íntima sobre sus prioridades personales durante su participación en el podcast de Capi Pérez.

Lejos de las respuestas convencionales que giran en torno a la familia o la carrera, Muñoz declaró que lo que más le importa en la vida es "el balance".

Esta búsqueda de equilibrio es una respuesta que el conductor del programa calificó como "genial," señalando que es inusual, ya que es común que las personas mencionen la familia.

Para Muñoz, este balance debe aplicarse en todos los sentidos. Lo define como "ni mucho ni poco, pero con lo suficiente para ser feliz".

La filosofía del artista se extiende más allá del éxito inmediato. Al abordar temas como la fama, Muñoz explicó que para él es simplemente "una consecuencia" y una "película que uno se inventa".

En lugar de perseguir la fama o la riqueza, su verdadero motor es la identidad y el deseo de dejar un legado.

Según el cantautor, un legado no tiene que ser masivo o puramente artístico, sino que puede ser tan significativo como "dejar un buen hijo". En su opinión, es crucial ser una persona "sana y coherente" para poder dejar una "buena obra".

Por otro lado, la agenda de Edén Muñoz lo trae próximamente a la capital colombiana, donde se presentará como artista internacional en el Festival Popular al Parque 2025.

El evento, que se realizará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, es un encuentro cultural de entrada completamente gratuita. El festival dura dos días, 27 y 28 de septiembre.

Muñoz actuará específicamente el domingo 28 de septiembre. Esta jornada estará dedicada a la música popular y regional más comercial, compartiendo tarima con figuras como Pipe Bueno, Alzate y Ciro Quiñones.

La alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), organiza el evento bajo el lema "Música regional, latidos del sentir popular".

Además, se confirmó que en esta edición del festival sí estará permitido el consumo de licor, aunque se insta a mantener un buen comportamiento ciudadano y a disfrutar en un ambiente de celebración responsable. El Festival Popular al Parque 2025 espera recibir a más de 120 mil personas.

