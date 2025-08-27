Festival Popular al Parque 2025: Elementos que no podrás ingresar al parque Simón Bolívar

El Festival Popular al Parque 2025 se perfila como una celebración imperdible, llenando de "música regional, latidos del sentir popular" el Parque Metropolitano Simón Bolívar durante dos días de entrada libre: el 27 y 28 de septiembre.

Con una misión clara de realzar la música popular y sus diversas facetas, destacando tanto a talentos emergentes como a figuras consagradas, el evento promete ser un epicentro de cultura y gozadera.

Para garantizar que todos los asistentes disfruten al máximo, los organizadores han emitido una serie de recomendaciones cruciales y una lista de objetos que no podrán ingresar.



Elementos prohibidos en Popular al Parque

La organización ha enfatizado que los controles de ingreso serán estrictos, y el incumplimiento de las normativas impedirá el acceso. Para la seguridad y el bienestar de todos, ten en cuenta que no se permitirá la entrada con los siguientes artículos:



Camisetas, banderas o cualquier prenda alusiva a equipos de fútbol, para prevenir posibles confrontaciones o provocaciones.

para prevenir posibles confrontaciones o provocaciones. Aerosoles, sombrillas con punta, envases de vidrio y latas, ya que representan un riesgo en una multitud.

Instrumentos musicales, también por considerarse un riesgo dentro del evento.

Armas o elementos cortopunzantes, los cuales están completamente vetados para proteger la integridad de los asistentes.

Carpas, así como bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, pues el festival está diseñado para ofrecer un ambiente familiar y cultural.

Personas en estado de embriaguez, quienes no podrán acceder al evento.

Animales de compañía, dado que el ruido y la gran afluencia de gente no lo hacen un espacio adecuado para ellos.

Cámaras profesionales con trípode, cuyo uso está restringido únicamente para periodistas debidamente acreditados.

Bicicletas, patinetas o patines, aunque si llegas en bicicleta, habrá bici-parqueaderos externos disponibles.

Consejos para Festival Popular al Parque

Además de conocer las prohibiciones, la Alcaldía de Bogotá e Idartes compartió una serie de consejos prácticos para que tu experiencia en el festival sea cómoda y placentera.



Llega con anticipación para evitar largas filas y posibles retrasos en la entrada.

Opta por ropa y calzado que sean cómodos, ideales para soportar largas jornadas de pie.

El clima de Bogotá puede ser impredecible; por ello, es aconsejable llevar un impermeable, una gorra y bloqueador solar.

Se insta a evitar comportamientos agresivos y a respetar el espacio de los demás asistentes.

Mantente atento a tus objetos personales y a tu entorno en todo momento.

Se recomienda no asistir en estado de embarazo avanzado, una medida clave para proteger la salud.

Finalmente, es fundamental seguir las indicaciones del personal logístico, quienes estarán a cargo de la organización y la seguridad del evento.

Siguiendo estas pautas y recomendaciones, los asistentes al Parque Simón Bolívar podrán sumergirse por completo en la riqueza musical y cultural del Festival Popular al Parque 2025, concentrándose en disfrutar de dos días cargados de expresión urbana.