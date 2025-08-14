Shakira cancela su concierto en República Dominicana: así será el reembolso de boletas

Shakira no podrá encontrarse con su público dominicano el próximo 26 de septiembre como estaba previsto. La promotora del evento anunció que el concierto en el Estadio Olímpico de Santo Domingo fue cancelado por “circunstancias fuera de su control”, dejando a muchos fanáticos con las ganas de corear en vivo los temas de la gira Las Mujeres ya no Lloran World Tour.

Esta presentación había tenido un cambio previo: inicialmente estaba programada para el 2 de abril, pero fue aplazada a septiembre. Sin embargo, los planes no llegaron a buen puerto y, finalmente, se tomó la decisión de suspenderla por completo.

La noticia se difundió a través de las redes sociales oficiales de la promotora, que aseguró estar trabajando para confirmar una nueva fecha. Aunque no dieron detalles sobre las razones exactas de la cancelación, sí prometieron que harán todo lo posible para que el encuentro con Shakira se dé en un futuro cercano.

Mientras tanto, los asistentes que ya habían adquirido sus entradas recibirán el reembolso de manera automática, sin necesidad de trámites adicionales. Este proceso se realizará a través de la misma plataforma o punto de venta donde fueron compradas las boletas. Según indicó la organización, los tiempos para el reintegro dependerán del método de pago usado por cada comprador, pero se espera que la devolución sea rápida.

La promotora también aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento a los fanáticos dominicanos, reconociendo su entusiasmo y el apoyo incondicional hacia la artista barranquillera. Aseguraron que entienden la decepción que puede generar la noticia, pero reiteraron que la suspensión fue una medida inevitable.

La gira que arrasa en Latinoamérica

Las Mujeres ya no Lloran World Tour ha sido una de las giras más esperadas de este año en Latinoamérica. Shakira ya ha hecho vibrar estadios en Brasil, Perú, Colombia, Argentina y México, con presentaciones que han llenado por completo los recintos y han generado gran impacto en redes sociales.

El espectáculo combina sus más recientes éxitos con clásicos que marcaron su carrera, como “Ojos así” y “Hips Don’t Lie”, junto a una puesta en escena cargada de visuales, coreografías y cambios de vestuario que mantienen al público activo de principio a fin.

En cada ciudad, Shakira ha recibido muestras de cariño masivas, con fans que esperan horas para conseguir un buen lugar y corean cada canción de principio a fin. En el caso de República Dominicana, la expectativa era alta, pues hacía años que la artista no se presentaba en el país.