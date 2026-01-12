Experto habla sobre sueños premonitorios de Yeison Jiménez: "Desprendiendo de su cuerpo"

La tragedia aérea que segó la vida de Yeison Jiménez el pasado 10 de enero de 2026 ha dejado al descubierto un enigma que trasciende lo terrenal.

Mientras las autoridades investigan fallas técnicas en la avioneta Piper Navajo, un experto parapsicólogo revela la razón espiritual detrás de las tres pesadillas en las que el artista vio su propio final: su alma ya se estaba preparando para la transición.

La noticia ha cobrado un tinte místico debido a que el propio Yeison Jiménez había confesado, con escalofriante precisión, que soñó tres veces con un accidente aéreo fatal.



Ante la conmoción nacional, el parapsicólogo Edwin Ocampo ofreció una explicación profunda en la emisora Olímpica sobre la naturaleza de estas visiones.



Según el experto, estas premoniciones no eran simples miedos irracionales, sino señales de un proceso metafísico avanzado.

“En el tema espiritual él ya se estaba desprendiendo de su cuerpo... a él ya lo estaban llamando”, aseguró Ocampo, sugiriendo que el espíritu del cantante comenzó a desconectarse de la realidad física mucho antes del impacto en Boyacá.

Ocampo sostiene que los seres humanos son energía y espíritu, y que en el caso de Jiménez, hubo una "evolución" o preparación previa.

Desde esta perspectiva, el artista sentía que ya solo tenía temas pendientes antes de partir, lo que explicaría por qué en sus sueños relataba detalle a detalle cómo sería su desenlace.

Su hermana, Lina Marcela Jiménez, confirmó que Yeison vivía preocupado y con un miedo constante a volar, pero su compromiso con sus fanáticos lo impulsaba a seguir subiéndose a las aeronaves.

Las coincidencias que rodean el siniestro son perturbadoras. Meses antes, en entrevistas para pódcasts como ‘Los hombres sí lloran’ y el programa ‘Se dice de mí’, el intérprete de "Vete" fue abierto sobre sus temores.

Recordó incluso un incidente previo donde una avioneta perdió agua de un motor segundos después de despegar, logrando aterrizar de emergencia gracias a la pericia del piloto.

Aquel evento, que para muchos fue una advertencia, hoy se lee como parte de la cronología de su partida.

Además, resalta su meta personal de retirarse de los escenarios comerciales a los 35 años para dedicarse exclusivamente a cantarle a Dios.

Jiménez, quien nació en Manzanares, Caldas, y forjó su éxito tras años de esfuerzo como cargador de aguacates en Corabastos, sentía que su ciclo en la música popular estaba por cerrar.

En su última publicación en redes sociales, realizada horas antes del accidente, dejó un mensaje que hoy suena a despedida: “Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”.

¿Cuándo será el funeral de Yeison Jiménez?

Mientras el análisis técnico de la Aerocivil se centra en la posible pérdida de sustentación o fallas en los motores, el país se prepara para honrar el legado de quien revolucionó la música ranchera en Colombia.

Los restos de Yeison Jiménez y sus colaboradores, incluidos su mánager Óscar Marín y su representante Jefferson Osorio, ya se encuentran en Medicina Legal en Bogotá para su identificación plena.

El funeral se llevará a cabo el martes 13 de enero de 2026 en el Movistar Arena. Desde las 10:00 de la mañana, el recinto se convertirá en una cámara ardiente masiva para que sus seguidores puedan despedir al artista.