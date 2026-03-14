Fallece reconocida influencer mientras transmitía en vivo; gritaba por ayuda

Un inesperado hecho ocurrido durante una transmisión en redes sociales generó gran impacto entre los usuarios de internetLa creadora de contenido fue identificada como Wang Yefei , una influencer de 39 años que solía realizar transmisiones frecuentes para promocionar productos y conversar con su audiencia digital.

El hecho ocurrió el 9 de marzo en la provincia de Shanxi, en China, cuando llevaba cerca de media hora conectada con su comunidad virtual.

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¿Qué le pasó a Wang Yefei , la influencer que falleció durante una transmisión en vivo?

Durante el directo, varios espectadores comenzaron a notar que algo no estaba bien. Mientras hablaba frente a la cámara, la influencer empezó a mostrar señales de incomodidad y se llevó las manos a la cabeza, evidenciando un fuerte malestar.



Segundos después, visiblemente afectada, la creadora de contenido pidió ayuda a las personas que estaban cerca y solicitó que contactaran a los servicios de emergencia. El momento fue presenciado por quienes seguían la transmisión en ese instante, lo que generó preocupación inmediata entre los espectadores.



La situación se agravó rápidamente y la influencer perdió el equilibrio frente a la cámara. El episodio provocó alarma entre su equipo de trabajo y las personas presentes, quienes reaccionaron de inmediato para trasladarla a un centro médico cercano.

Según se conoció posteriormente, la mujer fue llevada a un hospital de la zona, donde el personal médico intentó atender la emergencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los profesionales de salud, la creadora de contenido no logró recuperarse.

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Posteriormente, especialistas confirmaron que la causa del fallecimiento fue una hemorragia en el tronco encefálico, un tipo de accidente cerebrovascular que puede aparecer de forma repentina y que afecta funciones vitales del organismo.

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Esta zona del cerebro controla procesos esenciales como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial, por lo que cualquier afectación puede tener consecuencias graves.

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En redes sociales, Wang Yefei era conocida con el nombre de “Hermana Wang Zha” y contaba con aproximadamente 130.000 seguidores. Gran parte de su contenido estaba enfocado en transmisiones en directo en las que promocionaba ropa y otros productos, una modalidad muy popular en plataformas digitales asiáticas.

Personas cercanas a la influencer señalaron que su rutina de trabajo era bastante exigente. En varias ocasiones sus transmisiones podían extenderse durante largas jornadas, incluso entre siete y diez horas al día, lo que en ocasiones le generaba fuertes dolores de cabeza.

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