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Fallece reconocida influencer mientras transmitía en vivo; gritaba por ayuda

La influencer realizaba uno de sus habituales directos cuando comenzó a sentirse mal frente a la cámara; horas después se confirmó que perdió la vida, lo que generó conmoción entre sus seguidores.

Infuencer, Wang Yefei, pierde la vida en plena transmisión en vivo
Influencer fallece en una transmisión; imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 14 de mar, 2026

Un inesperado hecho ocurrido durante una transmisión en redes sociales generó gran impacto entre los usuarios de internetLa creadora de contenido fue identificada como Wang Yefei , una influencer de 39 años que solía realizar transmisiones frecuentes para promocionar productos y conversar con su audiencia digital.

El hecho ocurrió el 9 de marzo en la provincia de Shanxi, en China, cuando llevaba cerca de media hora conectada con su comunidad virtual.

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¿Qué le pasó a Wang Yefei , la influencer que falleció durante una transmisión en vivo?

Durante el directo, varios espectadores comenzaron a notar que algo no estaba bien. Mientras hablaba frente a la cámara, la influencer empezó a mostrar señales de incomodidad y se llevó las manos a la cabeza, evidenciando un fuerte malestar.

Segundos después, visiblemente afectada, la creadora de contenido pidió ayuda a las personas que estaban cerca y solicitó que contactaran a los servicios de emergencia. El momento fue presenciado por quienes seguían la transmisión en ese instante, lo que generó preocupación inmediata entre los espectadores.

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La situación se agravó rápidamente y la influencer perdió el equilibrio frente a la cámara. El episodio provocó alarma entre su equipo de trabajo y las personas presentes, quienes reaccionaron de inmediato para trasladarla a un centro médico cercano.

Según se conoció posteriormente, la mujer fue llevada a un hospital de la zona, donde el personal médico intentó atender la emergencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los profesionales de salud, la creadora de contenido no logró recuperarse.

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Posteriormente, especialistas confirmaron que la causa del fallecimiento fue una hemorragia en el tronco encefálico, un tipo de accidente cerebrovascular que puede aparecer de forma repentina y que afecta funciones vitales del organismo.

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Esta zona del cerebro controla procesos esenciales como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial, por lo que cualquier afectación puede tener consecuencias graves.

Puedes leer: Salen a la luz la última publicación de Alejo Little: ¿se estaba despidiendo?

En redes sociales, Wang Yefei era conocida con el nombre de “Hermana Wang Zha” y contaba con aproximadamente 130.000 seguidores. Gran parte de su contenido estaba enfocado en transmisiones en directo en las que promocionaba ropa y otros productos, una modalidad muy popular en plataformas digitales asiáticas.

Personas cercanas a la influencer señalaron que su rutina de trabajo era bastante exigente. En varias ocasiones sus transmisiones podían extenderse durante largas jornadas, incluso entre siete y diez horas al día, lo que en ocasiones le generaba fuertes dolores de cabeza.

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