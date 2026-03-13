VIDEO: Momento exacto en que cayó Javier Arias 'Stunt', influencer de la Cybertruck

El movimiento en el corregimiento de El Totumo, en la zona rural de Necoclí, dejó de ser el habitual de un sector turístico para convertirse en el escenario de una acción policial de gran escala.

Javier Arias Castañeda, conocido en el mundo digital como "Javier Arias Stunt", fue el protagonista de un video que se ha vuelto tendencia tras su aprehensión en flagrancia.

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Las imágenes captadas durante el procedimiento muestran cómo las unidades de la Policía Nacional, apoyadas por el Ejército y con la cooperación de la DEA, llegaron hasta la propiedad del creador de contenido para poner fin a sus actividades públicas.



En el material audiovisual se observa el despliegue de las autoridades en una lujosa finca de la región de Urabá, donde el joven, famoso por sus sorteos de vehículos de alta gama, fue retirado del lugar bajo custodia.

El video permite ver de cerca el resultado del allanamiento, revelando un inventario que ha dejado a muchos seguidores sin palabras.

Dentro de la propiedad, los uniformados localizaron un arsenal compuesto por dos pistolas de diversos calibres, dos escopetas calibre 12 y una carabina de precisión calibre 22.

La sorpresa no terminó con el equipo bélico. Las cámaras también registraron la incautación de una suma considerable de dinero en efectivo: más de 208 millones de pesos que se encontraban en billetes de alta denominación y que, según los reportes, no contaban con soportes legales que explicaran su procedencia.

#Necoclí #Antioquia 🚨👮 Un influencer conocido en redes sociales como Javier Arias “Stunt” fue capturado durante un operativo realizado por las autoridades en el corregimiento El Totumo, zona rural de Necoclí, Antioquia. La detención se produjo durante un allanamiento en una… pic.twitter.com/thigzFqoHP — Meridiano Regional (@MeridianoR_CO) March 13, 2026

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Además del dinero y los elementos de defensa, se aseguraron equipos tecnológicos que ahora forman parte del inventario que las autoridades analizarán para futuras indagaciones relacionadas con actividades transnacionales.

El procedimiento se originó tras el rastro dejado por una de las adquisiciones más llamativas de Arias: un Tesla Cybertruck que rodaba por las calles de este municipio antioqueño, despertando la curiosidad tanto de habitantes como de las entidades de control.

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La presencia de este vehículo, avaluado en cerca de 900 millones de pesos, puso el foco sobre el estilo de vida del influencer y la legalidad de las rifas que promocionaba constantemente en sus redes sociales.

En el video de la captura se percibe el contraste entre la vida de excesos que mostraba en sus plataformas y el momento en que es llevado por los uniformados.

Las autoridades señalaron que este operativo fue de "alta precisión", logrando interceptar al creador de contenido en su propia base de operaciones en Antioquia.

Mientras el material circula en plataformas digitales, el futuro legal de Arias queda en manos de las decisiones judiciales que se tomen a partir de los hallazgos en su residencia.

La grabación ha generado un intenso debate en internet entre quienes apoyaban sus dinámicas de premios y quienes pedían mayor claridad sobre el origen de sus bienes.

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