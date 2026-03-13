Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
¿PRÓXIMO PRESIDENTE 2026?
SISBÉN SE ACTUALIZÓ
COLEGIO SUSPENDE CLASES
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / VIDEO: Momento exacto en que cayó Javier Arias 'Stunt', influencer de la Cybertruck

VIDEO: Momento exacto en que cayó Javier Arias 'Stunt', influencer de la Cybertruck

Las redes sociales no lo mostraron todo, pero las cámaras de las autoridades sí registraron el momento exacto en que el sueño de las rifas masivas se detuvo en el Urabá antioqueño.

VIDEO: Momento exacto en que cayó Javier Arias 'Stunt', influencer de la Cybertruck
VIDEO: Momento exacto en que cayó Javier Arias 'Stunt', influencer de la Cybertruck
Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 13 de mar, 2026

El movimiento en el corregimiento de El Totumo, en la zona rural de Necoclí, dejó de ser el habitual de un sector turístico para convertirse en el escenario de una acción policial de gran escala.

Javier Arias Castañeda, conocido en el mundo digital como "Javier Arias Stunt", fue el protagonista de un video que se ha vuelto tendencia tras su aprehensión en flagrancia.

Puedes leer: Capturan en Antioquia a famoso creador de contenido: líos por apuestas y carros de lujo

Las imágenes captadas durante el procedimiento muestran cómo las unidades de la Policía Nacional, apoyadas por el Ejército y con la cooperación de la DEA, llegaron hasta la propiedad del creador de contenido para poner fin a sus actividades públicas.

En el material audiovisual se observa el despliegue de las autoridades en una lujosa finca de la región de Urabá, donde el joven, famoso por sus sorteos de vehículos de alta gama, fue retirado del lugar bajo custodia.

El video permite ver de cerca el resultado del allanamiento, revelando un inventario que ha dejado a muchos seguidores sin palabras.

Te puede interesar

  1. Famosos que no cumplirán su sueño de llegar a la política
    Famosos que no cumplirán su sueño de llegar a la política
    Nación

    Los famosos que no cumplirán su sueño de llegar a la política: hay influencers “quemados”

  2. Quién es la nueva pareja de Aida Victoria Merlano
    ¿Nuevo romance? Vinculan a Aida Victoria Merlano con influencer colombiano
    Foto: imagen tomada de @aidavictoriam
    Farándula

    ¿Nuevo romance? Vinculan a Aida Victoria Merlano con influencer colombiano

Dentro de la propiedad, los uniformados localizaron un arsenal compuesto por dos pistolas de diversos calibres, dos escopetas calibre 12 y una carabina de precisión calibre 22.

La sorpresa no terminó con el equipo bélico. Las cámaras también registraron la incautación de una suma considerable de dinero en efectivo: más de 208 millones de pesos que se encontraban en billetes de alta denominación y que, según los reportes, no contaban con soportes legales que explicaran su procedencia.

Publicidad

Además del dinero y los elementos de defensa, se aseguraron equipos tecnológicos que ahora forman parte del inventario que las autoridades analizarán para futuras indagaciones relacionadas con actividades transnacionales.

El procedimiento se originó tras el rastro dejado por una de las adquisiciones más llamativas de Arias: un Tesla Cybertruck que rodaba por las calles de este municipio antioqueño, despertando la curiosidad tanto de habitantes como de las entidades de control.

Publicidad

Puedes leer: ¿Cómo vivía Javier Arias Stunt, capturado en Antioquia? Los lujos que presumía

La presencia de este vehículo, avaluado en cerca de 900 millones de pesos, puso el foco sobre el estilo de vida del influencer y la legalidad de las rifas que promocionaba constantemente en sus redes sociales.

En el video de la captura se percibe el contraste entre la vida de excesos que mostraba en sus plataformas y el momento en que es llevado por los uniformados.

Las autoridades señalaron que este operativo fue de "alta precisión", logrando interceptar al creador de contenido en su propia base de operaciones en Antioquia.

Mientras el material circula en plataformas digitales, el futuro legal de Arias queda en manos de las decisiones judiciales que se tomen a partir de los hallazgos en su residencia.

La grabación ha generado un intenso debate en internet entre quienes apoyaban sus dinámicas de premios y quienes pedían mayor claridad sobre el origen de sus bienes.

Publicidad

Mira también: Capturan en Antioquia a famoso creador de contenido: líos por apuestas y carros de lujo

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Influenciador digital

Colombia

Noticias