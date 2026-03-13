¿Cómo vivía Javier Arias Stunt, capturado en Antioquia? Los lujos que presumía

Javier Arias Stunt no escatimaba en gastos a la hora de mostrar su éxito en las redes sociales, donde acumulaba más de un millón de seguidores atraídos por su estilo de vida.

El centro de atención de su colección era, sin duda, la Tesla Cybertruck, un vehículo de apariencia futurista que se convirtió en la segunda de su tipo en ingresar a Colombia y la primera en rodar por las vías del Urabá antioqueño.

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Esta camioneta de la marca de Elon Musk, cuyo valor ronda los 900 millones de pesos, era solo la punta del iceberg de un garaje lleno de potencia y diseño.



Entre los vehículos que el influencer exhibía con orgullo se encontraban joyas de la ingeniería alemana y estadounidense, como una camioneta Mercedes Benz GLE450 híbrida y un potente BMW M2, el cual solía conducir en el autódromo de Tocancipá, en Cundinamarca.

También era frecuente verlo al volante de una Ford Raptor, una de las camionetas más deseadas del mercado, que incluso llegó a formar parte de sus famosas dinámicas de sorteos.

Para los amantes de la velocidad en dos ruedas, Arias presumía una exclusiva moto Ducati V4 Lamborghini, además de motocicletas BMW de alto cilindraje y modelos de la marca Honda.

El creador de contenido también disfrutaba del agua con una lancha bautizada como "La Intocable AA" y varias motos acuáticas con las que recorría las costas nacionales.

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Sus viajes eran otro pilar de su contenido, mostrando escapadas a destinos internacionales tan exclusivos como los Alpes Suizos y la ciudad de Dubái, donde la opulencia es la norma.

En el ámbito local, su residencia principal era una lujosa finca ubicada en la región de Antioquia, el mismo lugar donde finalmente se realizó el allanamiento que reveló otros aspectos de su vida privada.

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Las rifas que organizaba eran el motor de su visibilidad y le permitían ofrecer premios que parecían sacados de un sueño: desde apartamentos completamente amoblados y sumas millonarias de dinero hasta los últimos modelos de tecnología, como el iPhone 17.

En su publicación más reciente, Arias promocionaba un "combo familiar" que incluía tres carros y dos motos, todo por la compra de adhesivos de apenas 2.000 pesos.

Sin embargo, esta actividad comercial estaba bajo la lupa de Coljuegos, la entidad reguladora que investigaba si estos sorteos contaban con los permisos legales necesarios para operar en el país.

Toda esta exhibición de riqueza contrastaba con las advertencias de las autoridades sobre la falta de soportes legales para demostrar la procedencia de los bienes y del dinero en efectivo encontrado en su poder.

La vida de Javier Arias Stunt giraba en torno a la velocidad, las marcas de élite y las propiedades de alto valor, elementos que lo convirtieron en una figura divisiva en las plataformas digitales.

