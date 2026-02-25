Fallece influencer que se realizó múltiples cirugías para parecerse a Kim Kardashian

En las últimas horas se conoció la noticia del fallecimiento de Jordan James Parke, conocido como el "Rey de los Labios" (Lip King), situación que conmocionó al Reino Unido y al mundo de las redes sociales. Este fue hallado sin vida en un inmueble residencial de Lincoln Plaza, en la zona financiera de Canary Wharf, Londres.

Las autoridades encontraron el cuerpo de este tras un llamado de emergencia al que acudieron la Policía Metropolitana y los servicios de ambulancia. Sin embargo, el fallecimiento de éste en un inicio fue puesto como "inexplicable" debido a la ausencia de signos de violencia o agresión física.

Sin embargo, la policía de Londres comenzó a centrar sus esfuerzos en pesquisas en la posibilidad de que complicaciones derivadas de un procedimiento cosmético reciente haya sido el detonante del deceso. Pese a esto, detuvieron a un hombre de 43 años y a una mujer de 52 bajo sospecha de homicidio involuntario.



¿Por qué Jordan James Parke buscaba parecerse a Kim Kardashian?

Jordan James Parke alcanzó la fama internacional por su búsqueda de la "perfección" estética, invirtiendo una cifra estimada entre 140.000 y 150.000 euros en diversas intervenciones. Tanto es así que su principal referente era la celebridad Kim Kardashian, a quien consideraba la mujer más hermosa del mundo.

A lo largo de los años, este se Parke se sometió a múltiples rellenos de labios, rinoplastias y liposucciones. Así mismo, se hizo un diseño de sonrisa y moldeado facial.

Por otro lado, se conoció que él participó en el programa estadounidense “Botched” de la cadena E!, donde buscó la asesoría de los famosos cirujanos Terry Dubrow y Paul Nassif debido a las complicaciones físicas y el impacto psicológico de sus procedimientos.

Además de ser un creador de contenido, Jordan James Parke administraba cuentas de Instagram dedicadas a documentar procesos de transformación estética. Irónicamente, su última publicación, fechada el 12 de febrero, se alejaba de las cirugías para mostrar imágenes de su pérdida de peso con un mensaje centrado en la autoaceptación.

El fallecimiento del influencer ha reabierto el debate global sobre los límites de la cirugía plástica y la seguridad de los procedimientos estéticos. Esto mientras las autoridades se encuentran analizando las pruebas en el apartamento del creador de contenido con el fin de esclarecer lo ocurrido y si todo se trató de un homicidio o su fallecimiento se debió a negligencias en su último procedimiento estético.

