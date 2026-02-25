Líder sindical de salud lanza mensaje al Gobierno tras fallecimiento de Cecilia Quintero

En entrevista en el programa El Klub de La Kalle, el líder sindical Aristides Hernández se refirió en tono contundente a la situación del sistema de salud, con especial énfasis en lo que, según él, está ocurriendo en Norte de Santander y en la ciudad de Cúcuta.

Durante su intervención, cuestionó las fallas en la prestación del servicio y expresó su preocupación por los casos que, asegura, evidencian la crisis que atraviesa el sector en esa región.

Lidel sindical habla del caso de negligencia médica de Cecilia Quintero

El dirigente comenzó relatando el caso de Cecilia Quintero, una mujer de 78 años que falleció mientras esperaba medicamentos en un dispensario de Cafam. “La señora Cecilia muere ayer esperando medicamentos para ella, para su hijo y para su esposo”, afirmó.



También cuestionó las versiones oficiales y agregó: “Lo más triste es que ahora Nueva EPS salga a decir que va a hacer una investigación y que Cafam diga que activó los protocolos, cuando no es cierto”.



Sobre lo que ocurre en estos puntos de entrega, aseguró: “A la señora Cecilia la atendieron los mismos enfermos, porque los que van a los dispensarios son personas que están enfermas esperando un paliativo”.

Según dijo, la respuesta que reciben muchos usuarios es: “No hay, haga lo que le dé la gana, venga después”. Incluso sostuvo que “se nos perdió la cuenta de cuántos pacientes han muerto; que una persona muera por desatención en salud en Colombia ya casi no es noticia”.

Durante la conversación también se mencionó el caso del niño de siete años con hemofilia que falleció en Bogotá por falta de medicamentos. Frente a esto, Hernández señaló que lo que se vive es una “mamadera de gallo del Gobierno Nacional” y añadió: “Si yo soy el que mando y tengo el lapicero, tengo que hacer los correctivos”.

El líder sindical cuestionó los constantes cambios de interventores y dijo que el nuevo funcionario suele llegar afirmando: “No puedo hacer nada porque desconozco y tengo que empaparme”.

Además, lanzó acusaciones más amplias al señalar: “Aquí le están tomando el pelo a la población”. Sobre el modelo de pago por cápita explicó que, a su juicio, “si los usuarios van o no a reclamar, el pago es igual”, y planteó que “parece que están escondiendo los medicamentos para ellos quedarse con la gran tajada”.

Al referirse a la Ley 100, sostuvo que “la prestación de servicios nace como un negocio” y que cuando hay intereses políticos y económicos de por medio “esto se convierte en una catástrofe”.

Finalmente, habló de la reforma a la salud impulsada por el presidente Gustavo Petro. “La reforma es necesaria, pero hay que hacerla con argumentos y con los actores que estamos en el frente”, afirmó.

También pidió un estatuto único para los trabajadores y recordó que hace cinco años eran llamados “héroes en pandemia”, mientras que ahora, según sus palabras, deben “rogar por un mísero salario” y enfrentar la molestia de los pacientes sin contar con los recursos suficientes.

