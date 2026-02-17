Respuesta de Petro sobre muerte de niño Kevin Acosta desata polémica; ¿no debió montar bicicleta?

En las últimas horas, se presentó el fallecimiento de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de solo siete años que padecía hemofilia, esto debido a una posible negligencia médica. Ante este caso se conocieron las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre esta situación.

Durante un pronunciamiento oficial relacionado con el funcionamiento del sistema de salud, el mandatario colombiano calificó lo ocurrido con Kevin como un caso prevenible. Ante esto, Petro enfatizó que la familia desempeña un papel crucial en la gestión de riesgos para pacientes con condiciones médicas complejas.

“Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención”. El presidente argumentó que, si bien la prevención es fundamental, existe una brecha educativa en Colombia que impide que muchas familias manejen adecuadamente estas situaciones.



“Hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no salen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios”, añadió el jefe de Estado durante un consejo de ministros de este 16 de febrero.

¿Cómo ocurrió la muerte de Kevin Acosta?

Kevin Acosta era un niño de siete años diagnosticado con hemofilia A severa, una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre y se necesita un tratamiento oportuno. Según el relato de su familia, el menor habría presentado problemas para acceder de manera regular a su medicamento.

De igual forma, se conoció que tras sufrir una caída mientras montaba bicicleta, esto le provocó un trauma craneoencefálico. Debido a su hemofilia, su cuerpo no podía procesar las hemorragias de manera normal, lo que hacía vital una atención médica inmediata y el suministro de medicamentos especializados para la coagulación.

Debido a su situación, Kevin Acosta fue trasladado a un centro médico en Bogotá, en el cual ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos y la expectativa de recuperación, terminó perdiendo la vida días posteriores.

Ante esta situación, Katherine Pico, madre del menor se pronunció ante esto afirmando que Kevin no recibió atención oportuna y hubo demoras en la autorización y entrega de los medicamentos necesarios por parte de su EPS. Así mismo, comentó que está teniendo problemas para que le entreguen el cuerpo de su hijo.

