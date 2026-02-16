Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Ella es la mujer que apareció junto a Petro en la alocución; tiene un cargo importante

Ella es la mujer que apareció junto a Petro en la alocución; tiene un cargo importante

Durante la alocución de este domingo 16 de febrero, una figura llamó la atención al aparecer junto al presidente Gustavo Petro.

Nhora Mondragón es la directora del Dapre de Petro
Ella es la mujer que apareció junto a Petro en la alocución; tiene un cargo importante
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomada de Presidencia
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de feb, 2026

Este domingo 16 de febrero a las 7:00 de la noche, el mandatario nacional, Gustavo Petro, hizo una alocución presidencial para hablar del tema de la suspensión del incremento del salario mínimo por parte del Consejo de Estado. Sin embargo, a lo largo de su intervención apareció una figura que sorprendió en redes sociales.

La persona que apareció junto al Presidente Nhora Mondragón, quien recientemente asumió como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la cual es uno de los cargos más importantes, al punto que este mismo puesto lo tuvo Laura Sarabia por mucho tiempo.

Puedes leer: Gustavo Petro revela de cuánto debería ser el nuevo salario mínimo; más de $2 millones

¿Quién es Nhora Mondragón?

Nhora Mondragón llegó al Dapre en los últimos días de la semana de enero de este año, tras la salida de Angie Rodríguez, y desde entonces se convirtió en una de las personas con acceso directo al presidente, contando con experiencia en relaciones políticas y tiene mucha cercanía con Jorge Iván Ospina.

Tanto es así que se conoció que durante este cargo con el entonces alcalde de Cali, estuvo al frente de los temas relacionados con seguridad, orden público y convivencia, esto mientras la ciudad llegó a enfrentar complicadas situaciones en estos aspectos.

Puedes leer: Exesposa de Gustavo Petro arremete contra Verónica Alcocer: “Nos ha hecho mucho daño”

Así mismo, se conoció que Mondragón es vista como una funcionaria cercana al ministro del interior, Armando Benedetti, debido a que antes se desempeñó como directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno en esa cartera. Al punto que se llegó a mencionar que su llegada al Dapre fue influenciada por su trabajo pasado.

¿Qué dijo Petro en su última alocución presidencial?

Además de la presencia de Nhora Mondragón, el mandatario nacional habló con relación a la decisión del Consejo de Estado, afirmando que la esencial de su política con relación al salario se mantendrá, es decir que buscará que el salario vital se mantenga en 2 millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte.

Por otro lado, agregó la posibilidad de incluir un salario móvil. Según Petro, este modelo permitiría que la remuneración básica de los trabajadores no sea una cifra estática anual, sino que el monto puede ajustarse según las variables de la economía nacional.

"En Colombia rige un salario vital, que es el mínimo vital de una familia y que es móvil. Ese criterio no lo pusimos en el decreto. Creo que esta orden de la Constitución debe exponerlo en el nuevo decreto. ¿Móvil qué significa? Que si varían las condiciones, se varía también el salario por decreto. Debe mantener esa flexibilidad", planteó el Presidente.

Mira también: Crudo mensaje de Gustavo Petro tras suspensión del salario mínimo: "Atenta contra la Vida"

