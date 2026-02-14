Suspensión del decreto del salario mínimo 2026 pone en duda el precio del pasaje en Bogotá

La suspensión provisional del decreto que establecía el aumento del salario mínimo para 2026 genera dudas en muchos sectores del país sobre posibles efectos económicos, incluyendo el costo del pasaje de TransMilenio y del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en Bogotá.

A principios de este año, la Alcaldía de Bogotá anunció un ajuste en la tarifa del sistema de transporte para 2026, pasando la tarifa unificada de $3.200 a $3.550 pesos por viaje en TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable.

Este incremento de COP 350 (equivalente a cerca de un 10,9 %) se implementó con base en los aumentos en los costos operativos del sistema, en particular por el incremento del salario mínimo, que había sido fijado en cerca de 23 % por el Gobierno Nacional para este año.



Ese aumento del salario mínimo y el impacto que tiene en los costos laborales de los operadores y empleados del sistema fue uno de los argumentos principales para que la tarifa se ajustara.

Desde la administración distrital se indicó que el alza era necesaria para ayudar a cubrir parte de los mayores costos operativos derivados, por ejemplo, del incremento en salarios, combustibles y mantenimiento.

Además, se mantuvieron subsidios dirigidos a los sectores más vulnerables, como los pasajes gratis para adultos mayores, personas con discapacidad y otros programas sociales que se renuevan cada año.

Sin embargo, con la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto del salario mínimo, surgieron preguntas sobre si también debería revisarse ese incremento del pasaje.

¿Cómo afectará la suspensión del salario mínimo 2026 a los precios del transporte en Bogotá?

Algunos concejales de Bogotá como lo son Julián Espinosa, Julián Triana y Heidy Sánchez han pedido formalmente a la Alcaldía y a TransMilenio que reconsideren o incluso suspendan el aumento del pasaje que fue ligado al incremento del salario mínimo, alegando que ahora el fundamento para ese ajuste podría haberse debilitado.

A pesar de esas solicitudes, por ahora, la tarifa no tendría por qué bajar automáticamente tras la suspensión provisional del salario mínimo.

El motivo es que la suspensión no elimina retroactivamente el aumento que ya se dio al salario mientras se espera la expedición de un nuevo decreto legalmente sustentado.

En consecuencia, la tarifa vigente de $3.550 pesos por viaje permanecerá en los torniquetes de TransMilenio y el SITP hasta que exista una decisión distinta por parte del Distrito o un pronunciamiento judicial específico que ordene lo contrario.

Además, cabe recordar que el valor del pasaje en el sistema de transporte de Bogotá se define mediante un decreto distrital anual, independiente del salario mínimo nacional.

Eso significa que, aunque la mayor parte del argumento para el aumento estuvo relacionado con el costo laboral, solo la Alcaldía, a través de un nuevo decreto, podría modificar la tarifa y no lo hará automáticamente por la sola suspensión de la medida nacional del salario mínimo.

En este contexto, los usuarios del transporte masivo enfrentan, por ahora, un escenario de incertidumbre pero sin cambios inmediatos en la tarifa del pasaje.

Cualquier ajuste posterior dependerá de decisiones políticas locales y de la evolución jurídica de la suspensión provisional del salario mínimo, así como de lo que decidan las autoridades distritales en materia de tarifas y subsidios.

