Salario mínimo en Colombia podría bajar; Consejo de Estado suspende y pide nuevo decreto

El gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo golpe luego de decretar el aumento del 23,78% al salario mínimo en Colombia. Ahora una decisión del Consejo de Estado tiene en vilo si este aumento se mantiene o se cae.

Esto luego de que en la mañana de este viernes 13 de febrero el Consejo de Estado suspendiera, de manera provisional, el decreto que fija el incremento del salario mínimo para 2026, al considerar que no cumple plenamente con los parámetros legales y constitucionales exigidos para este tipo de decisiones.

La determinación corresponde a una medida cautelar adoptada por el magistrado ponente que estudia la demanda contra el decreto firmado por el presidente. Con esta decisión, los efectos jurídicos del aumento de salario mínimo vital quedan suspendidos mientras se resuelve de manera definitiva.



El magistrado concluyó que, de manera preliminar, el decreto que establecía el aumento del 23,78 % debe ser suspendido hasta que se emita un nuevo acto que cumpla estrictamente los criterios técnicos contemplados en la normativa vigente.



Cabe aclarar que la medida no implica una decisión definitiva sobre el incremento, pero sí deja en pausa su aplicación inmediata.

En ese sentido, el alto tribunal ordenó al Gobierno expedir un decreto transitorio en un plazo máximo de ocho días, con una nueva cifra de aumento de salario mínimo. Dicho documento deberá ajustarse de manera integral a los parámetros legales y constitucionales que regulan la fijación del salario mínimo en el país.

Ocho días para expedir un nuevo decreto

La decisión judicial establece que el Gobierno deberá emitir un nuevo decreto que incorpore los factores técnicos obligatorios dentro del proceso de fijación del salario mínimo. Entre ellos se encuentran variables como la inflación, la productividad y el comportamiento general de la economía.

Estos elementos, según la normativa, deben ser evaluados en el marco de la concertación entre empresarios, trabajadores y el Estado. La providencia recalca que el aumento salarial no puede sustentarse exclusivamente en una decisión de carácter político, sino que requiere una justificación técnica objetiva y verificable.

Publicidad

Concertación y criterios técnicos, punto clave

El eje central de la medida cautelar radica en la necesidad de respetar el procedimiento establecido para definir el salario mínimo. El tribunal subrayó que la legislación vigente obliga a considerar indicadores como la inflación y la productividad, así como a garantizar un proceso de diálogo y concertación entre las partes involucradas.

Mientras el Gobierno expide el nuevo decreto transitorio, el proceso judicial continuará su curso en el Consejo de Estado, que posteriormente deberá emitir un fallo de fondo para determinar si el incremento inicialmente decretado se ajusta o no al ordenamiento jurídico.

Publicidad

Por ahora, el aumento del salario mínimo queda en suspenso, a la espera de que el Ejecutivo cumpla con las exigencias fijadas por el alto tribunal administrativo.

