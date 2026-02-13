Tumban decreto del salario mínimo en Colombia; ¿bajarán sueldo a quienes ya lo reciben?

El Consejo de Estado de Colombia tomó una decisión judicial que tiene impacto directo en la política salarial del país. Este organismo suspendió provisionalmente el decreto mediante el cual el Gobierno había fijado el salario mínimo para el año 2026 con un aumento del 23,7 %.

La suspensión se da mientras se estudia a fondo la legalidad de ese decreto y obliga al Ejecutivo nacional a expedir un nuevo decreto temporal en un plazo máximo de ocho días.

La decisión no elimina de inmediato la cifra establecida, sino que ordena la expedición de un ajuste transitorio que cumpla con los criterios técnicos y legales vigentes.



¿Qué significa la suspensión temporal del salario mínimo para trabajadores?

A pesar de la suspensión del decreto que contenía el aumento histórico, el salario mínimo seguirá vigente provisionalmente hasta que se publique el nuevo decreto transitorio y se emita una sentencia de fondo sobre la validez del acto administrativo.



Esto quiere decir que los trabajadores que ya empezaron a recibir los pagos con base en esa cifra de aumento no verían una reducción automática de sus ingresos mientras la situación jurídica se define.

Las medidas cautelares buscan que el Gobierno reexpida un decreto que cumpla con las normas legales, pero no tienen efectos retroactivos que anulen pagos ya hechos.

¿Por qué tumban o suspenden el decreto del salario mínimo?

La razón principal de la suspensión del decreto del salario mínimo, según lo establecido por el Consejo de Estado, es que el Gobierno no presentó de manera técnica y verificable cómo se determinaron los factores que llevaron al aumento del 23,7 %.

El tribunal indicó que el decreto debió incluir explicaciones claras sobre cómo se ponderaron variables como inflación proyectada, productividad y crecimiento económico, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 278 de 1996.

Medios especializados en economía y derecho destacan que las demandas presentadas ante el alto tribunal cuestionaron la falta de fundamentación técnica y legal del decreto, señalando que el Ejecutivo debió justificar con datos precisos la cifra adoptada para el aumento salarial

Por esta razón, el Gobierno nacional debe expedir dentro de ocho días calendario un nuevo decreto transitorio que establezca el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y su valor total. Ese documento estará basado en criterios técnicos y deberá explicar de forma detallada la metodología utilizada en los parámetros económicos y constitucionales.

Una vez publicado ese decreto provisional, seguirá el proceso judicial para que, en decisión de fondo, el Consejo de Estado se pronuncie sobre la validez definitiva de la medida original.

Algunos sectores del Gobierno critican la decisión porque consideran que puede afectar los avances en los salarios y en la calidad de vida de los trabajadores. Por otro lado, expertos legales y empresarios dicen que es importante que las políticas cumplan con las normas y procedimientos establecidos, para garantizar claridad y seguridad jurídica.

Mientras se publica el nuevo decreto provisional, el salario mínimo de 2026 seguirán recibiéndolo los trabajadores, lo que da tranquilidad temporal tanto a empleados como a empleadores. Ahora queda esperar a que el Gobierno explique de manera clara y técnica cómo hará el nuevo ajuste del salario.

De esta manera, la suspensión del decreto no significa que los trabajadores vayan a perder dinero de inmediato, pero obliga al Gobierno a fijar un nuevo aumento siguiendo reglas más claras y verificables, dentro de un plazo de ocho días. La situación todavía está en revisión mientras el Consejo de Estado continúa con el proceso judicial.

