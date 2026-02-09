Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Licencia laboral por fallecimiento de mascota en Colombia: esto dice la ley

Licencia laboral por fallecimiento de mascota en Colombia: esto dice la ley

Algunos trabajadores podrían acceder a días de permiso por la pérdida de su mascota. Conoce qué dice la ley y qué acuerdos podrían hacerlo posible.

Licencia laboral por fallecimiento de mascota en Colombia
Fallecimiento de mascotas, imagen de referencia
Foto: generada por Imagefx
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

En Colombia, la legislación laboral no contempla de forma expresa días de permiso remunerado por el fallecimiento de una mascota, aunque muchas personas consideran a sus animales de compañía como parte de la familia.

El Código Sustantivo del Trabajo, junto con la Ley 1280 de 2009, reconoce cinco días remunerados por duelo de familiares cercanos, pero no incluye a los animales domésticos en esa lista de causales legales para licencia laboral.

¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia acerca del permiso laboral por fallecimiento de mascotas?

El 6 de noviembre de 2025, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia emitió un pronunciamiento relevante sobre este tema. En un caso particular, la decisión validó un acuerdo entre una empresa y un sindicato que otorgaba un día de permiso con salario cuando un trabajador sufría el fallecimiento de una mascota domesticada, siempre que se cumplieran requisitos específicos.

Además, la Corte indicó que este beneficio no modifica el ordenamiento laboral ni crea una obligación general para todos los empleadores, pero sí reconoce la legitimidad de beneficios extralegales pactados en convenciones colectivas, acuerdos internos o decisiones voluntarias, lo cual permite su aplicación dentro de un marco negociado entre trabajador y empresa.

Requisitos que pueden exigirse:

Aunque la decisión judicial corresponde a un caso particular, la interpretación difundida por medios especializados señala que podrían exigirse varios criterios si se concede ese permiso en acuerdos internos:

  • La mascota debe ser doméstica y estar en convivencia habitual con el trabajador.
  • Debe existir convivencia demostrable durante un tiempo mínimo.
  • El fallecimiento del animal debe acreditarse, por ejemplo, mediante un certificado veterinario.
  • El permiso suele limitarse a un día hábil remunerado por evento.

¿Qué dice la ley laboral actual sobre el fallecimiento de mascotas?

La normativa vigente, regulada por la Ley 1280 de 2009 y el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, establece licencias con salario para empleados por el fallecimiento de familiares humanos cercanos como padres, hijos, cónyuge o compañero(a) permanente, entre otros, con un número de días específico. Las mascotas no están incluidas en esta lista de licencia legal.

Por esta razón, un trabajador que no asista a su trabajo por duelo animal sin un permiso acordado con el empleador corre el riesgo de que su ausencia sea considerada no autorizada o deba utilizar otros días, como vacaciones o permisos no remunerados.

Paralelamente a la decisión judicial, en el Congreso de la República existen iniciativas legislativas que buscan establecer un día hábil de licencia remunerada por el fallecimiento de mascotas domésticas como perros o gatos, para que quede incluido de forma explícita en el Código Sustantivo del Trabajo.

En la propuesta, que está en trámite legislativo, se plantea establecer condiciones claras como la convivencia mínima entre el trabajador y la mascota, certificación del fallecimiento y el reconocimiento del permiso en el reglamento interno del empleador.

Para los trabajadores, esto implica que:

  • Bajo la legislación actual, no existe un derecho nacional obligatorio a licencia por muerte de mascota.
  • Puede haber un permiso remunerado de un día si está pactado en acuerdos colectivos o reglamentos internos de la empresa.
  • La iniciativa en el Congreso podría convertir esta posibilidad en un derecho laboral general si se aprueba la norma correspondiente.

Esta regulación aún está en desarrollo, por lo que es recomendable que trabajadores y empleadores revisen los acuerdos internos y consideren la situación con base en las políticas de cada empresa.

