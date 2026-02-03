Estas son las 3 excepciones que permiten que un menor viaje sin permiso de sus padres

En Colombia, la regla general exige que un menor de edad cuente con el permiso de ambos padres o del representante legal que no viaja con él para poder salir del país.

Este requisito está establecido en el artículo 110 del Código de la Infancia y la Adolescencia, que indica que cuando un menor salga del territorio con uno de los progenitores o con una persona distinta a sus representantes legales, debe presentarse una autorización debidamente autenticada por notario o autoridad consular.

Puedes leer: ¿Planeas casarte este año por lo civil? Trámites y costos que debes tener en cuenta



¿En qué circunstancias un menor puede viajar sin autorización de sus padres?

Sin embargo, contempla excepciones específicas en las que no se exige ese permiso de ambos padres. Estas excepciones buscan, según las normas, equilibrar la protección del menor con situaciones particulares en las que uno de los progenitores se encuentra incumpliendo obligaciones o cuando el menor vive en el exterior bajo ciertos criterios.



La excepción por deudas de alimentos

Una de las normas más conocidas es la Ley 2097 de 2021 que introduce una excepción importante: si uno de los padres está inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) es decir, ha incumplido con sus obligaciones de manutención, su autorización no será necesaria para que el menor pueda salir del país.

Este mecanismo está pensado como una forma de evitar que la falta de cumplimiento de obligaciones de un progenitor impida los derechos de movilidad del menor.

En la práctica, esto significa que si uno de los padres está en el Redam y el menor tiene que viajar con la madre, el padre moroso no tiene que firmar el permiso para la salida en ese caso específico. El certificado de inscripción en el Redam puede presentarse ante Migración Colombia como parte del trámite de salida.

Menores con residencia habitual en el exterior

Publicidad

La legislación colombiana también prevé otra situación en la que un menor puede salir sin permiso de uno de los padres: cuando el niño o adolescente tiene residencia habitual en el exterior por un período igual o superior a un año y sale con el progenitor con el que vive habitualmente.

En este caso, no se requiere autorización del otro padre si el menor regresa al país de residencia. Para acogerse a esta excepción, se debe acreditar la residencia en el exterior mediante certificación consular o inscripción ante la autoridad competente, así como la custodia legal del progenitor que acompaña al menor.

Publicidad

Esto aplica, por ejemplo, si una familia vive fuera de Colombia y el menor sale del país para volver a su residencia habitual con el progenitor que tiene la custodia, siempre que cumpla con los requisitos de acreditación mencionados.

Otros escenarios y el papel de las autoridades

En situaciones en las que no hay acuerdo entre los padres o cuando uno de ellos se niega a otorgar la autorización, los representantes legales pueden acudir ante un juez de familia, quien evaluará el caso y tomará una decisión que puede permitir o negar la salida del menor en función del interés superior de este.

Adicionalmente, cuando el menor no tiene representante legal, está en situación de abandono o no se conoce el paradero de sus padres, el Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) puede intervenir y en algunos casos, autorizar la salida del país por un tiempo determinado, siempre bajo criterios jurídicos establecidos.

Puedes leer: Trámites migratorios suben de precio a partir del 2026, ¿qué dice la ley?



Trámite habitual cuando no hay excepciones

Cuando no se aplica ninguna excepción, la norma exige que se presente la autorización de salida del país firmada por el padre o madre que no viaja con el menor.

Publicidad

Este documento suele elaborarse ante notario público o autoridad consular, dependiendo de si el menor reside en Colombia o en el exterior y debe indicar datos como el lugar de destino, propósito del viaje y fechas de salida y regreso.

Este requisito se implementa con el fin de garantizar que ambos padres estén informados y de acuerdo con el viaje internacional de un menor, reduciendo riesgos asociados a salidas sin consentimiento en contextos de separación o conflicto entre los progenitores.

