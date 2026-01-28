Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / ¿Planeas casarte este año por lo civil? Trámites y costos que debes tener en cuenta

¿Planeas casarte este año por lo civil? Trámites y costos que debes tener en cuenta

Si este año planeas casarte y decir “sí” frente al notario, ojo: además del amor vienen papeles, citas, firmas y costos notariales. Porque el matrimonio también se tramita.

Matrimonio civil en Colombia 2026
Matrimonio civil
Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

En Colombia, el matrimonio civil continúa siendo una de las principales vías legales para formalizar una unión en 2026. Este trámite permite que dos personas queden legalmente vinculadas ante el Estado, con derechos y deberes reconocidos por la ley.

El procedimiento se adelanta generalmente en notarías o ante un juez municipal, dependiendo de la disponibilidad y elección de los contrayentes.

Puedes leer: Cómo divorciarse rápido y sin gastar tanto en Colombia: costos y documentos necesarios

Antes de llevar a cabo la ceremonia es obligatorio cumplir con una serie de requisitos documentales. Estos documentos permiten verificar la identidad, el estado civil y la capacidad legal de quienes desean contraer matrimonio.

La notaría asignada revisa la información y una vez validada, autoriza la celebración del matrimonio civil.

Requisitos para matrimonio civil en Colombia en 2026

Para ciudadanos colombianos:

  • Copia auténtica del registro civil de nacimiento, expedida dentro de los 90 días anteriores a la solicitud.
  • En caso de que el registro civil no cuente con el espacio de notas, debe incluir la anotación “VÁLIDO PARA MATRIMONIO”.
  • Copia de la cédula de ciudadanía de ambos contrayentes.
  • Solicitud de matrimonio diligenciada ante la notaría correspondiente.

Si la pareja tiene hijos:

  • Copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de los hijos.
  • Si alguno de los contrayentes tiene hijos menores de edad por fuera de la unión, se debe presentar un inventario solemne de bienes, tal como lo establece la normativa vigente.

Para matrimonios con personas extranjeras:

  • Registro civil de nacimiento del contrayente extranjero.
  • Certificado de soltería o documento equivalente.
  • Documentos debidamente apostillados o legalizados, según el país de origen.
  • Traducción oficial al español si los documentos están en otro idioma.
  • Presentación de pasaporte o cédula de extranjería vigente.

Si alguno de los contrayentes estuvo casado anteriormente:

  • Registro civil del matrimonio anterior con la anotación de divorcio, o
  • Registro civil de defunción del cónyuge anterior, según corresponda.

Además de cumplir con los requisitos, el matrimonio civil implica el pago de derechos notariales. Según la información citada por el medio, el costo base del trámite en una notaría se encuentra entre $61.600 y $80.000 pesos colombianos.

Puedes leer: Link para descargar registro civil por internet; paso a paso

En caso de que la ceremonia se realice fuera de la notaría, como en un domicilio o lugar especial, el valor puede ascender aproximadamente a $170.000 pesos, sin incluir posibles gastos adicionales.

Es importante tener en cuenta que estos valores pueden variar dependiendo de la notaría, la ciudad y los servicios adicionales solicitados, como copias de documentos o desplazamientos del notario.

Por esta razón, se recomienda consultar directamente con la notaría elegida para confirmar tarifas y tiempos del proceso.

