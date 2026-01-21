Devolución del IVA 2026: fechas clave, requisitos y quiénes siguen recibiendo el subsidio

La Devolución del IVA sigue siendo uno de los apoyos económicos más consultados por los hogares de menores ingresos en Colombia, y para 2026 ya hay varios puntos clave que conviene tener claros.

Aunque el programa mantiene su enfoque social, hay cambios y ajustes administrativos que los beneficiarios deben tener en cuenta para no perder el apoyo.

Este subsidio, coordinado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), busca compensar el impacto del impuesto a las ventas en los hogares más vulnerables. No se trata de un auxilio al que se pueda aplicar de forma voluntaria, sino de un beneficio que se asigna con base en información oficial del Estado.

¿Cuándo se pagaría la Devolución del IVA en 2026?

Aunque el Gobierno define las fechas exactas por ciclos administrativos, el primer giro de la Devolución del IVA en 2026 se proyecta entre febrero y marzo. Este rango se ha mantenido de forma similar en años anteriores, dependiendo de la disponibilidad presupuestal y los cruces de información que realiza el DPS.

Durante el resto del año, los pagos se organizarán en varios ciclos, que se anunciarán oficialmente a través de los canales institucionales. Por eso es clave que los hogares estén atentos a comunicados del DPS y no se dejen llevar por información no confirmada.

Uno de los puntos más importantes es que la Devolución del IVA no requiere inscripción. El acceso depende exclusivamente de la clasificación en el Sisbén IV, que es la herramienta con la que el Estado identifica a los hogares que pueden recibir ayudas económicas.

Para 2026, los grupos con prioridad legal son:



Grupo A (pobreza extrema): subgrupos A1, A2, A3, A4 y A5.

subgrupos A1, A2, A3, A4 y A5. Grupo B (pobreza moderada): especialmente B1, B2, B3 y B4.

Estar dentro de estos grupos no garantiza automáticamente el pago, pero sí aumenta de manera significativa la probabilidad de ser seleccionado como beneficiario, siempre que la información esté actualizada.

¿Cómo se realizan los pagos de Devolución del IVA?

Los recursos de la Devolución del IVA se entregan a través del Banco Agrario de Colombia y de operadores aliados como SuperGIROS y billeteras digitales autorizadas. Este sistema busca facilitar el acceso al dinero, reducir desplazamientos y garantizar mayor seguridad en la entrega.

La modalidad de pago puede variar según la zona del país y la forma en que el beneficiario esté registrado en el sistema. Por eso, es importante consultar con antelación dónde y cómo se puede reclamar el giro.

Requisitos para no perder el beneficio en 2026

Desde el punto de vista administrativo, hay condiciones que deben cumplirse para seguir recibiendo la Devolución del IVA. El incumplimiento puede llevar a la suspensión del subsidio. Entre los aspectos más importantes están:

Actualización del Sisbén IV: cualquier cambio en la situación del hogar, como mudanza o modificación en la composición familiar, debe ser reportado.

cualquier cambio en la situación del hogar, como mudanza o modificación en la composición familiar, debe ser reportado. Cumplimiento de corresponsabilidades: en los hogares que hacen parte de componentes como Valoración del Cuidado, se exige el seguimiento a controles de salud y esquemas de vacunación para niños y adolescentes.

en los hogares que hacen parte de componentes como Valoración del Cuidado, se exige el seguimiento a controles de salud y esquemas de vacunación para niños y adolescentes. Acta de compromiso: los nuevos beneficiarios de Renta Ciudadana deben firmar este documento, requisito indispensable para activar los giros, lo que también influye en la continuidad de otros apoyos.

Para 2026, el mensaje del DPS es claro: mantener la información actualizada y cumplir con los requisitos es fundamental. La Devolución del IVA sigue siendo un apoyo vigente, pero su continuidad depende de cruces de datos y verificaciones constantes.