¿Dónde están los puntos de recarga para carros eléctricos en Bogotá y cómo ubicarlos?

Bogotá viene avanzado en la implementación de infraestructura de recarga para carros eléctricos debido a la creciente adopción de este tipo de vehículos en la ciudad.

Cada vez más conductores buscan opciones eficientes para recargar sus baterías sin contratiempos ni viajes largos, lo que impulsa a entidades públicas y privadas a ampliar esta red de electrolineras urbanas.

¿Dónde se pueden cargar carros eléctricos en Bogotá?

En la capital hay varios tipos de puntos de recarga disponibles, tanto públicos como privados, que permiten a los usuarios conectar su vehículo y continuar su recorrido sin dificultad. Entre los lugares más señalados están:



La Terminal de Transporte habilitó electrolineras en cinco de sus principales parqueaderos, ubicados en zonas de alta circulación y fácil acceso. Estos espacios están pensados para que los usuarios puedan recargar sus vehículos mientras realizan otras actividades o esperan su transporte, sin tener que desplazarse a sectores alejados.



Las ubicaciones actualmente disponibles dentro del complejo de la Terminal son:



Terminal – Alhambra
Calle 97
Modelia
Salitre
San Andresito de la 38

Además de la Terminal de Transporte, hay múltiples opciones en Bogotá, entre ellas:



Centros comerciales como Unicentro, El Retiro y Plaza de las Américas, que cuentan con estaciones de carga dentro de sus parqueaderos.

Parqueaderos públicos y privados, como Lugano Galerías, que también ofrecen recarga para vehículos eléctricos.

Concesionarios automotores, como Jaguar Land Rover y Autogermana, donde los usuarios pueden recargar mientras realizan trámites o mantenimiento.

Hoteles de la ciudad, incluidos el Hilton y el Tequendama, que disponen de estaciones para huéspedes y visitantes.

Estaciones instaladas por empresas especializadas, como Enel X o Terpel Voltex, presentes en distintos puntos de la ciudad.

¿Cómo ubicar puntos de recarga para carros eléctricos?

Para ubicar estos puntos de carga y planear mejor cada recorrido, los conductores pueden usar aplicaciones y plataformas especializadas que muestran la ubicación de estaciones, el tipo de carga disponible y si el servicio es gratuito o de pago. Entre las herramientas más útiles están:



Electromaps, que ofrece mapas con puntos de recarga y detalles de cada estación.

Evsy, que también permite consultar puntos y características de los cargadores.

Estas plataformas ayudan a optimizar rutas y evitar sorpresas al momento de tanquear energía.

En algunas estaciones, como las ubicadas en la Terminal de Transporte, los usuarios reciben beneficios adicionales mientras su carro está conectado. Por ejemplo, la administración ofrece 70 minutos de parqueo gratuito durante la recarga gracias a medidas temporales que buscan mejorar la experiencia de uso de estos servicios.

Después de ese tiempo, se aplica la tarifa regular por minuto definida por cada parqueadero, lo que permite planear estancias más largas si es necesario.

Recomendaciones clave para usar puntos de recarga de carros eléctricos en Bogotá

Aunque la red de recarga está creciendo, todavía no es tan extensa como la de combustibles tradicionales, por lo que es recomendable:



Verificar la compatibilidad del cargador con tu vehículo antes de llegar.

Consultar disponibilidad en tiempo real a través de las aplicaciones.

Planear las recargas según la autonomía de tu carro para no quedarte sin energía en trayectos largos.

Empresas del sector energético también anuncian ampliaciones importantes en la red de recarga eléctrica en todo el país. Por ejemplo, Terpel ha propuesto instalar nuevos puntos de carga rápida en Bogotá entre otras ciudades, como parte de un plan para expandir la cobertura en 2026. Esto significa que más puntos llegarán pronto y la experiencia de movilidad eléctrica seguirá mejorando.

La movilidad eléctrica en Bogotá ya cuenta con una base de puntos de recarga en parques, centros comerciales, terminales y estaciones especializadas. Usar mapas digitales y aplicaciones es clave para planear tus recorridos y recargar tu vehículo.

