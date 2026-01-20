Estos fueron los últimos pasos de Neill Cubides en Bogotá; transacciones bancarias

El reciente hallazgo del cuerpo sin vida del profesor Neill Cubides Ariza, docente de la Universidad Externado de Colombia, en la localidad de Usme, tras haber sido reportado como desaparecido el pasado 15 de enero. Por lo cual, las autoridades investigan el caso bajo la hipótesis de un "paseo millonario", tras unas sospechosas transacciones bancarias.

La última vez que se tuvo rastro del profesor Cubides fue el jueves 15 de enero, cuando salió de una cita médica en la Clínica del Country, al norte de Bogotá. Según el relato de su esposa, Denis Alfaro, las cámaras de seguridad registraron el momento en que el docente cruzó la carrera 15 y abordó un taxi, punto en el cual se perdió todo contacto con él.

Posteriormente, se conoció que los restos del docente fueron localizados en la madrugada del 16 de enero en una zona rural de la vereda Los Soches, en el sur de la capital. esto debido a que una transeúnte observó un cuerpo al que le habían prendido fuego a un costado de la carretera.

Mientras que Blu Radio informó que hombres habían arrojado el cuerpo en el kilómetro 8 de la vía, lo habrían rociado con gasolina y posteriormente le prendieron fuego, donde sí encontraron la ropa del docente parcialmente quemada junto al cuerpo.

Debido al estado del cuerpo de Neill Cubides, su identificación sólo fue posible días después mediante el uso de placas dentales y cotejos forenses en Medicina Legal.



Últimos pasos de Neill Cubides antes de perder la vida

Por otro lado, las autoridades afirman que Neill Cubides pudo ser víctima de un paseo millonario y registraron unos inusuales movimientos en su cuenta bancaria la madrugada del viernes 16 de enero:

Publicidad

• 1:25 a. m.: Retiro de 2 millones de pesos.

• 1:26 a. m.: Transferencia por 4 millones de pesos.

Publicidad

• 1:51 a. m.: Una compra por 250.000 pesos.

Así mismo, se conoció que estas transacciones fueron rastreadas en el sector de Fátima y Venecia, y refuerzan la teoría de que Cubides fue víctima de un secuestro exprés para saquear sus ahorros.

Puedes leer: Hombre cuya tumba explotó había perdido a su esposa un mes antes; detalles del caso

Neill Felipe Cubides Ariza fue un magíster en Administración y contaba con más de 20 años de experiencia en el sector educativo. Además dejó dos hijos de 17 y 10 años. Y su rol en la Universidad del Externado era ser docente de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo.

Por lo cual, la institución educativa decretó tres días de luto oficial y manifestó su solidaridad con la familia ante este trágico suceso. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la creación de un Grupo de Tareas conjuntas entre el CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana para capturar a los responsables.

Publicidad