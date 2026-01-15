Sale a la luz fecha tentativa de extradición de Zulma Guzmán: ¿muy pronto?

Sigue avanzando el proceso judicial contra Zulma Guzmán, empresaria bogotana de 54 años, señalada por las autoridades como la principal responsable del fallecimiento de dos niñas mediante el uso de frambuesas con talio. Por lo cual, se conoció que este proceso entró en una fase definitiva en Reino Unidos.

Por lo cual, se conoció que después de salir de cuidados médicos en Reino Unido, compadeció de manera virtual ante un tribunal de Westminster desde la cárcel HMP Bronzefield, el centro de detención para mujeres más grande de Europa, el pasado 12 de enero.

En donde la colombiana según medios internacionales presentó a su abogada Katy Smart, una jurista británica, quien es experta en derechos humanos y derecho penal internacional, la cual suele incluir argumentos relacionados con riesgos para la salud mental de los acusados.



Recordemos que en noviembre de 2025, Guzmán manifestó mediante chats que no tenía recursos para pagar un abogado que indaga sobre su situación jurídica. Incluso, la fiscal del caso en Colombia, Elsa Cristina Reyes, reportó que hasta diciembre ningún profesional se había presentado en su representación, lo que le sorprendió tras ver la llegada de Smart.



¿Cuándo sería la posible fecha de extradición de Zulma Guzmán?

Ante esta decisión se conoció que el gobierno colombiano intensificó los trámites para lograr un pronto regreso de la empresaria, información que entregó el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, quien el pasado 8 de enero envió la nota verbal correspondiente a la Corte en Inglaterra a través de la Cancillería.

Sin embargo, se conoció que una nueva audiencia contra la empresaria se programó para el 9 de febrero de 2026 a las 10:45 a. m. en el Tribunal de Magistrados de Westminster, información que confirmó este martes 13 de enero, donde espera que la implicada “ponga la cara a las autoridades”. Por lo cual, dependiendo esto se podría definir la fecha de extradición para Guzmán

La empresaria busca a través de su abogada ampararse en la Ley de Salud Mental del Reino Unido para impedir su traslado, argumentando riesgos para su integridad. Recordemos que el pasado 16 de diciembre cuando Guzmán Castro fue rescatada del río Támesis tras un presunto intento de quitarse la vida.

Mientras la implicada se encuentra en prisión, la Fiscalía General de la Nación en Colombia intenta avanzar en la imputación de cargos como persona ausente, asegurando que cuenta con pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad.

