Capturan a Zulma Guzmán en Londres; pidió no ser deportada a Colombia

La empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro, señalada por la Fiscalía General de la Nación como la presunta responsable de la muerte de dos menores de edad en Bogotá, compareció ante un tribunal de Londres tras hacerse efectiva la circular roja de Interpol en su contra.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de los cargos y de la solicitud formal de Colombia, Guzmán ha manifestado su rotunda oposición a ser entregada a la justicia de su país de origen.

Guzmán fue recluida en la prisión HMP Bronzefield, reconocida por ser el centro penitenciario femenino de mayor envergadura en el continente europeo. Su llegada a este recinto se produjo el pasado martes 6 de enero, luego de que una jueza londinense dictara medida de prisión preventiva en su contra.



Durante la diligencia judicial, la capturada —quien vestía una chaqueta negra sobre una prenda de rayas blancas y negras— solicitó formalmente a la jueza que no se procediera con su deportación o extradición, marcando el inicio de una compleja pugna diplomática y legal que podría extenderse por varios meses.

Detalles de caso niñas envenenadas con talio

El origen de esta persecución internacional se remonta al 5 de abril de 2025 en Bogotá. Según el expediente de la Fiscalía, Guzmán habría orquestado un plan para apagar la vida de dos adolescentes, de 13 y 14 años, utilizando talio, un metal pesado inodoro y altamente tóxico empleado en la industria electrónica.

El veneno fue camuflado en un envío de frambuesas realizado a través de una aplicación de domicilios.

La investigación revela detalles escalofriantes sobre la persistencia de la sospechosa. Se sabe que el repartidor inicialmente intentó entregar el paquete como un "regalo", pero la familia lo rechazó al no haber solicitado ningún pedido.

No obstante, bajo presuntas instrucciones directas de Guzmán, el mensajero regresó minutos después insistiendo en que la entrega estaba dirigida específicamente a un miembro del núcleo familiar, logrando finalmente que las menores consumieran las frutas contaminadas.

Ambas fallecieron pocos días después en la Fundación Santa Fe a pesar de los esfuerzos médicos.

A medida que el proceso avanzaba en Colombia, Guzmán Castro logró salir del país, lo que activó una búsqueda global coordinada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

Según el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, se detectó que la mujer había ingresado legalmente a varios países, lo que obligó a un intercambio de información constante con naciones como España, Brasil, Argentina e Inglaterra.

Además, se indagan anomalías relacionadas con el uso de un doble pasaporte y características extrañas en sus huellas dactilares, lo que sugiere una sofisticada estrategia de evasión.

Mientras en Londres Guzmán intenta frenar su traslado, en Colombia la justicia no se detiene. El Juzgado 69 Penal Municipal de Control de Garantías autorizó recientemente la publicación de un edicto emplazatorio.

Esta figura jurídica busca notificar formalmente a la investigada ante su ausencia física, permitiendo que la Fiscalía avance hacia la declaratoria de "persona ausente" y proceda con la imputación de cargos sin que el proceso se paralice por su fuga.

