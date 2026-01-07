Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
OMAR MURILLO SE SEPARA
¿MURIÓ BRUCE WILLIS?
CARNAVAL DE BARRANQUILLA
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Capturan a Zulma Guzmán en Londres; pidió no ser deportada a Colombia

Capturan a Zulma Guzmán en Londres; pidió no ser deportada a Colombia

Tras ser rescatada en Londres y enviada a la cárcel de mujeres más grande de Europa, la empresaria Zulma Guzmán Castro libra ahora una batalla legal para evitar su retorno a Colombia.

Capturan a Zulma Guzmán en Londres; pidió no ser deportada a Colombia
Capturan a Zulma Guzmán en Londres; pidió no ser deportada a Colombia
Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

La empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro, señalada por la Fiscalía General de la Nación como la presunta responsable de la muerte de dos menores de edad en Bogotá, compareció ante un tribunal de Londres tras hacerse efectiva la circular roja de Interpol en su contra.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de los cargos y de la solicitud formal de Colombia, Guzmán ha manifestado su rotunda oposición a ser entregada a la justicia de su país de origen.

Puedes leer: Fiscalía revela nuevos detalles en el caso de Zulma Guzmán: tenía dos pasaportes

Guzmán fue recluida en la prisión HMP Bronzefield, reconocida por ser el centro penitenciario femenino de mayor envergadura en el continente europeo. Su llegada a este recinto se produjo el pasado martes 6 de enero, luego de que una jueza londinense dictara medida de prisión preventiva en su contra.

Durante la diligencia judicial, la capturada —quien vestía una chaqueta negra sobre una prenda de rayas blancas y negras— solicitó formalmente a la jueza que no se procediera con su deportación o extradición, marcando el inicio de una compleja pugna diplomática y legal que podría extenderse por varios meses.

Te puede interesar

  1. La búsqueda de Google de Zulma Guzmán
    La búsqueda de Google de Zulma Guzmán
    /Foto: IA /redes sociales
    Noticias

    La búsqueda en Google que hizo Zulma Guzmán y que terminó de 'hundirla'

  2. Sale a la luz nueva estrategia de Zulma Guzmán por caso de niñas envenenadas, ¿borrar su rastro?
    Sale a la luz nueva estrategia de Zulma Guzmán por caso de niñas envenenadas, ¿borrar su rastro?
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Judiciales

    Sale a la luz nueva estrategia de Zulma Guzmán por caso de niñas envenenadas, ¿borrar su rastro?

Detalles de caso niñas envenenadas con talio

El origen de esta persecución internacional se remonta al 5 de abril de 2025 en Bogotá. Según el expediente de la Fiscalía, Guzmán habría orquestado un plan para apagar la vida de dos adolescentes, de 13 y 14 años, utilizando talio, un metal pesado inodoro y altamente tóxico empleado en la industria electrónica.

El veneno fue camuflado en un envío de frambuesas realizado a través de una aplicación de domicilios.

La investigación revela detalles escalofriantes sobre la persistencia de la sospechosa. Se sabe que el repartidor inicialmente intentó entregar el paquete como un "regalo", pero la familia lo rechazó al no haber solicitado ningún pedido.

Publicidad

Puedes leer: Nuevos detalles en el caso de Zulma Guzmán podrían hundirla más: “afección en los dedos”

No obstante, bajo presuntas instrucciones directas de Guzmán, el mensajero regresó minutos después insistiendo en que la entrega estaba dirigida específicamente a un miembro del núcleo familiar, logrando finalmente que las menores consumieran las frutas contaminadas.

Publicidad

Ambas fallecieron pocos días después en la Fundación Santa Fe a pesar de los esfuerzos médicos.

A medida que el proceso avanzaba en Colombia, Guzmán Castro logró salir del país, lo que activó una búsqueda global coordinada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

Te puede interesar

  1. Zulma Guzmán, ¿por qué está hospitalizada?
    Zulma Guzmán, ¿por qué está hospitalizada?
    /Foto: redes sociales/ IA
    Noticias

    Filtran verdadero estado de salud de Zulma Guzmán, ¿fingiendo para evitar extradición?

  2. Nuevo giro en caso de niñas envenenadas con talio; Zulma Guzmán utilizó a un mentalista
    Nuevo giro en caso de niñas envenenadas con talio; Zulma Guzmán utilizó a un mentalista, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Judiciales

    Nuevo giro en caso de niñas envenenadas con talio; Zulma Guzmán utilizó a un mentalista

Según el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, se detectó que la mujer había ingresado legalmente a varios países, lo que obligó a un intercambio de información constante con naciones como España, Brasil, Argentina e Inglaterra.

Además, se indagan anomalías relacionadas con el uso de un doble pasaporte y características extrañas en sus huellas dactilares, lo que sugiere una sofisticada estrategia de evasión.

Mientras en Londres Guzmán intenta frenar su traslado, en Colombia la justicia no se detiene. El Juzgado 69 Penal Municipal de Control de Garantías autorizó recientemente la publicación de un edicto emplazatorio.

Esta figura jurídica busca notificar formalmente a la investigada ante su ausencia física, permitiendo que la Fiscalía avance hacia la declaratoria de "persona ausente" y proceda con la imputación de cargos sin que el proceso se paralice por su fuga.

Publicidad

Mira también: Fiscalía revela nuevos detalles en el caso de Zulma Guzmán: tenía dos pasaportes

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Zulma Guzmán Castro

Asesinato

Muerte de niños

Colombia

Londres