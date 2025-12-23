Nuevo giro en caso de niñas envenenadas con talio; Zulma Guzmán utilizó a un mentalista

La investigación contra la empresaria bogotana Zulma Guzmán Castro, de 54 años, tomó un rumbo inesperado tras revelarse su estrecha relación con un mentalista conocido como ‘J’. Dicho elemento surge en medio del proceso judicial por el envenenamiento con talio de dos niñas hechos ocurridos en abril de 2025.

Según las indagaciones técnicas y testimoniales de la Fiscalía, lideradas por la fiscal Elsa Cristina Reyes, Guzmán era una clienta habitual de un local de esoterismo ubicado en el norte de Bogotá, cerca del parque de la calle 93.

Por lo cual, según las autoridades competentes determinaron que el paquete de frambuesas cubiertas de chocolate contaminadas con la sustancia letal salió precisamente del edificio donde funciona el consultorio de dicho mentalista. Por lo cual, el lugar ya fue allanado por la Fiscalía.



En sus declaraciones, el mentalista explicó que las consultas de la empresaria estaban motivadas por conflictos sentimentales con un hombre casado que se negaba a continuar la relación con ella, por lo que las autoridades afirman que esto se debe a su relación fallida con Juan de Bedout

Incluso, ‘J’ relató un encuentro de urgencia en el que Guzmán manifestó estar profundamente afectada tras haber visto a su expareja con otra mujer. Según las fuentes judiciales, el envío del supuesto regalo envenenado ocurrió el 3 de abril de 2025, día en el que Guzmán también realizó visitas a una veterinaria y a su odontólogo en la capital colombiana.



¿Qué más se conoce en el caso de Zulma Guzmán?

Mientras la investigación continúa, se reveló otro aspecto que ha causado conmoción es la mención de la fallecida esposa del economista, Alicia Grahan Sardi. Aunque murió por cáncer en 2021, durante la pandemia se hallaron altas concentraciones de talio en su cuerpo.

Recordemos que actualmente, Zulma Guzmán se encuentra en Reino Unido, por lo cual se inició el trámite para traerla de regreso a Colombia, este fue radicado formalmente el 20 de diciembre de 2025 a través del Ministerio de Justicia y la Cancillería.

Actualmente, la empresaria permanece bajo atención médica en un hospital de Londres, luego de ser rescatada del río Támesis en lo que las autoridades británicas calificaron como un aparente intento de quitarse la vida.

A pesar de la contundencia de las pruebas que la vinculan con el servicio de mensajería y el origen del paquete, Guzmán insiste en que es víctima de un montaje, afirmando que esta también es una madre de familia y que sus constantes viajes los hizo con fines laborales y no se encontraba escapando de la justicia.