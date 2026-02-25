Vigilante de 25 años falleció tras ser arrollado; su esposa había soñado con su muerte

Un accidente ocurrido en un complejo deportivo de Valledupar dejó a una familia en duelo y a una comunidad con preguntas sin resolver. Jesús David Crespo, vigilante de 25 años, perdió la vida luego de ser arrollado mientras permanecía en su turno laboral en el acceso al Complejo Deportivo de Comfacesar.

El hecho se registró el lunes 23 de febrero y desde entonces ha generado conmoción en el norte de la ciudad.

Lo que más ha impactado a sus allegados no fue solo la forma en que ocurrió el accidente, sino un relato que antecedió a los hechos.

Una cuñada del joven aseguró que la esposa de Jesús David tuvo un sueño la noche anterior en el que lo veía morir y le pidió que no saliera a trabajar ese día. Sin embargo, él decidió cumplir con su responsabilidad laboral y se dirigió al complejo deportivo como de costumbre.

“Ella soñó con su muerte y le dijo que no fuera a laborar, pero él se fue por ser responsable con el trabajo”, relató la familiar a medios locales. Ese detalle ha sido repetido por la familia como parte del recuerdo de las últimas horas del joven vigilante.



¿Cómo ocurrió el accidente en el complejo deportivo de Valledupar?

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, una mujer que conducía un vehículo particular habría perdido el control al ingresar al complejo deportivo.

El automóvil impactó primero contra una reja de acceso y, en ese movimiento, terminó arrollando al vigilante que se encontraba en la entrada del lugar. El choque fue tan fuerte que Jesús David fue arrastrado varios metros y quedó atrapado debajo del vehículo.

Personas que estaban cerca del sitio dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. El joven fue trasladado a la Clínica Alta Complejidad del Caribe, donde ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento poco después de su llegada al centro asistencial.

La familia de Crespo ha pedido que el caso sea investigado a fondo. En declaraciones a medios de la región, señalaron que necesitan saber con claridad qué ocurrió y si hubo fallas al momento de maniobrar el vehículo dentro del complejo deportivo.

También expresaron que esperan respuestas sobre las condiciones en las que se dio el ingreso del automóvil a la zona donde se encontraba el vigilante.

“Estamos muy dolidos. Queremos justicia y que se sepa realmente qué pasó”, manifestó una de las familiares. Según su versión, la conductora del vehículo habría acelerado de forma inesperada, lo que provocó que el automóvil se estrellara contra la reja y luego contra el joven que estaba cumpliendo su función de vigilancia.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer responsabilidades y esclarecer las circunstancias del accidente. Por ahora, se han recopilado testimonios de personas que estaban en el lugar y se revisan los elementos disponibles para entender cómo se dio la secuencia de los hechos.

Jesús David Crespo era conocido por su dedicación al trabajo y por su compromiso con su familia. Tenía 25 años y se desempeñaba como vigilante en el complejo deportivo, donde cumplía turnos en los accesos y zonas comunes. Su muerte dejó un vacío entre sus compañeros y en su entorno cercano.

