Dueño de perrita atropellada cuestiona a MinEducación: "Respuestas estúpidas"

Durante charla en El Klub de La Kalle, Jorge más conocido como 'Moneda' expresó su profunda molestia con la forma en que el Ministerio de Educación ha manejado la situción del atropellamiento de su perrita Kiara.

Después de ver una entrevista en Caracol Noticias donde, según él, la secretaria del Ministerio salió a defender al conductor en lugar de ponerse del lado de la víctima.

Puedes ver el momento exacto del accidente aquí:



Para Moneda, las declaraciones de los funcionarios han sido, en sus propias palabras, "respuestas estúpidas". Le indigna que digan que el conductor también está afectado o que es "animalista", cuando las imágenes del video muestran otra realidad muy distinta.

"¿A usted le parece lo que está haciendo bien su grupo de trabajo, encubriendo presuntamente a un responsable?".

Ese fue el dardo que le lanzó directamente al Ministro de Educación, recordándole que ellos son los que deben dar el ejemplo de ética y valores a todos los estudiantes de Colombia.

Moneda relató que cuando fueron a poner la denuncia el viernes, les salieron con un cuento que parece de Ripley: que necesitaban una necropsia porque "la perrita de pronto se murió de un paro cardíaco".

Con el video donde se ve que el carro le pasa por encima, les tocó someter el cuerpo de Kira a ese proceso para poder seguir con la demanda legal.

Jorge siente que la institución está tratando de tapar el sol con un dedo.

"Me molestó muchísimo porque obviamente son respuestas para mí estúpidas de una secretaria de educación".

Él recalca que si el Ministerio, que es el que manda en las universidades y colegios, no actúa con transparencia, ¿qué se puede esperar del resto del país?.

La sensación de que están protegiendo al conductor es lo que lo ha llevado a seguir haciendo ruido en los medios de comunicación.

Al final, lo que Moneda busca es dejar un precedente para que ningún otro funcionario se sienta con el derecho de pasar por encima de la vida de un animal y luego esconderse bajo el ala de una entidad del Estado.

La palabra clave para él es una sola: Justicia. No quiere arreglos por debajo de cuerda ni palmaditas en la espalda; quiere que el sistema funcione y que el Ministerio deje de justificar lo que para él y para millones de personas en redes sociales fue un acto inhumano.

Mira la entrevista completa aquí: