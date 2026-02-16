Publicidad

'Moneda' reta al conductor del carro de MinEducación a dar la cara: "No ha tenido pelotas"

El dueño de Kira se cansó de esperar un mensaje que nunca llegó y le mandó un mensaje directo al responsable de manejar la camioneta.

'Moneda' reta al conductor del carro de MinEducación a dar la cara: "No ha tenido pelotas"
Foto: La Kalle y redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 16 de feb, 2026

En su visita a El Klub de La Kalle, 'Moneda', el dueño de Kira, se mostró muy ofendido porque, después de varios días del incidente, el responsable de manejar esa camioneta blanca no ha tenido la valentía de llamarlo o buscarlo para pedirle perdón.

Según Jorge, el silencio de esta persona es lo que más ha caldeado los ánimos de la comunidad animalista en Colombia.

Puedes ver el momento exacto del accidente aquí:

Con la voz entrecortada pero con mucha firmeza, Moneda le mandó un recado directo a través de El Klub de La Kalle:

Puedes leer: Dueño de perrita atropellada por carro de MinEducación da detalles de los hechos

"Este hombre no ha tenido las pelotas... de decir quiero pedirle disculpas públicamente a la familia de Kira".

Y es que ni un mensaje por redes sociales ni una llamada privada ha llegado. Para Jorge, esto no es un tema de miedo, sino de falta de valores y de educación, algo irónico viniendo de alguien que trabaja para el Ministerio de Educación.

Moneda dejó claro que él no está buscando que le den una casa, un carro o mil millones de pesos. Lo que él quiere es que el tipo aparezca y demuestre que tiene algo de corazón.

"¿Qué le cuesta coger el teléfono, escribirme en mis redes: 'Hola Jorge, ¿cómo está? Miren, yo soy la persona, la cagué'?".

Es que la gente en el barrio y en redes se movió tan rápido que en menos de una hora ya tenían hasta la dirección y el teléfono del conductor, pero Moneda ha preferido manejar todo por la vía legal, esperando que el tipo reaccione por su cuenta.

En la entrevista, citó también lo que ha pasado en otros medios como Caracol, resaltando que la solidaridad de la gente ha sido "áspera", o sea, increíble.

Políticos, actores y miles de ciudadanos le han escrito para apoyarlo, pero el único mensaje que él realmente espera no llega. "He esperado es el comentario del loco... ¿qué pasa? No sé".

El mensaje es clarito: Moneda no quiere venganza, quiere que la ley funcione. Está pendiente de la famosa 'Ley Ángel', que es la que defiende a los animales en el país, para ver si de verdad sirve para algo o es puro cuento.

"Yo quiero ver si esa ley es verdad, yo quiero ver si esa ley es activa". Mientras tanto, el reto sigue ahí sobre la mesa: que el conductor deje de esconderse detrás de un escritorio o de una institución y le dé la cara a una familia que hoy llora a su perrita.

Mira la entrevista completa aquí:

