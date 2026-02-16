Dueño de perrita atropellada por carro de MinEducación da detalles de los hechos

Jorge, más conocido como 'Moneda', se pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle para contar detalles inéditos de lo que pasó la mañana del 12 de febrero de 2026, con su perrita.

Moneda asegura que el conductor de la camioneta del Ministerio de Educación sabía perfectamente lo que estaba haciendo porque, según él, hay pruebas de que el tipo alcanzó a reaccionar antes de pasarle el carro por encima a su perrita Kira.

Puedes ver el momento exacto del accidente aquí:



Kira no era cualquier mascota, era una viejita de 15 años, de esas que ya caminan despacio, como si fuera una persona de unos 80 años.

Moneda contó en la entrevista que ella siempre salía tempranito a hacer sus necesidades y que ese día, a eso de las 7 de la mañana, el destino le jugó una pasada muy amarga.

"Sí la vio porque él frenó... usted la vio loco, usted frenó, la tocó incluso".

Esa frase resume la indignación de una familia que vio cómo su compañera de vida se les iba en un segundo frente a su propia casa.

Lo que más le duele a Moneda, y que te va a dejar pensando, es que Kira era el motor de su mamá.

La señora Lucila pasó por dos procesos de cáncer durísimos, y cuando los médicos le daban solo seis meses de vida, fueron Kira y sus cachorros los que la pararon de la cama.

"Eso fue lo que le salvó la vida a mi mamá". Imagínate lo que significa para esa familia que un carro oficial, que debería dar ejemplo, termine con la vida de quien les dio esperanza en los momentos más oscuros.

En la charla con La Kalle, Moneda admitió que aunque la perrita no llevaba correa, él hubiera asumido la responsabilidad si el conductor hubiera tenido la decencia de bajarse.

"Donde ese loco hubiera parado, yo hubiera asumido toda la responsabilidad porque no la llevaba amarrada".

Pero no fue así, el carro siguió de largo y ahí fue donde empezó este "wiro" que hoy tiene a medio país hablando del tema en redes sociales, donde el video ya pasó las 13 millones de reproducciones.

Para Moneda, lo que pasó no tiene justificación. Él lleva más de 18 años rescatando peludos y sabe que estos "loquitos", como él les dice, son los que le cambian a uno el día cuando llegas aburrido a la casa.

Por eso, su lucha ahora no es por plata, sino para que se sepa la verdad de esos minutos fatales que quedaron grabados en cámara y que hoy tienen al Ministerio en el ojo del huracán.

Mira la entrevista completa aquí: