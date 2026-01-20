Denuncian que dueños dejan a sus perros en jaulas improvisadas para subir a Monserrate

La indignación en redes sociales no para de crecer tras una denuncia que puso nuevamente a Monserrate en el centro de la polémica. Una ciudadana expuso públicamente una práctica que, según asegura, se ha vuelto cada vez más frecuente: visitantes que llegan con sus mascotas, no pueden realizar el ascenso y terminan dejándolas encerradas en jaulas improvisadas en puestos cercanos, bajo condiciones que han generado alarma.

De acuerdo con el testimonio, estos espacios son reducidos, poco adecuados y ruidosos. Allí, los animales permanecen durante largos periodos de tiempo mientras esperan que sus dueños regresen. En varios videos y relatos compartidos en plataformas digitales, se observa a perros llorando, inquietos y mostrando señales claras de desesperación, una situación que ha encendido el debate entre ciudadanos y defensores del bienestar animal.

Monserrate es uno de los destinos turísticos más visitados de Bogotá y recibe a diario cientos de personas, muchas de ellas acompañadas de sus mascotas. Sin embargo, el acceso con animales tiene restricciones claras, algo que algunos visitantes parecen ignorar hasta llegar al lugar. Es en ese punto donde surge el problema: al no poder continuar con el plan, optan por dejar a sus perros al cuidado de terceros que ofrecen este servicio de manera informal.

Organizaciones animalistas y usuarios en redes han calificado esta práctica como inaceptable. Señalan que someter a una mascota a un entorno desconocido, encerrada y separada de su dueño, genera altos niveles de estrés y angustia. Además, advierten que no existe claridad sobre quién responde si algo ocurre mientras los animales permanecen allí.

La denuncia también abrió preguntas sobre la falta de control y regulación en estos puntos de “cuidado”. Ciudadanos aseguran que no hay supervisión visible ni garantías sobre el estado en el que se encuentran las mascotas, lo que aumenta la preocupación por su bienestar durante el tiempo que permanecen encerradas.

Ante el revuelo, el llamado principal ha sido a la responsabilidad de los dueños. La comunidad insiste en que, si el plan de visita no permite garantizar condiciones adecuadas para las mascotas, lo más sensato es no llevarlas. Muchos usuarios coinciden en que Monserrate no es un lugar apto para este tipo de situaciones y que forzar alternativas improvisadas termina afectando directamente a los animales.

Asimismo, se espera que la administración del lugar adopte medidas más claras y estrictas. Entre las solicitudes está una mayor señalización, controles más visibles y acciones que eviten que las mascotas sean dejadas en condiciones inadecuadas, incluso de manera temporal.

