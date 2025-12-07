Niño de 10 años resulta herido tras ataque de perro pitbull en pleno conjunto residencial

Al norte de Barranquilla, un conjunto residencial volvió a encender la discusión sobre la convivencia entre mascotas y menores de edad. Todo se dio cuando un niño de 10 años terminó herido en el rostro luego de ser atacado por un perro en uno de los edificios del sector de Río Alto. El caso quedó registrado en una cámara de seguridad y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Las imágenes muestran el momento exacto en el que el menor llega hasta la puerta de un apartamento, al parecer para buscar a un vecino e invitarlo a jugar. En cuestión de segundos, la puerta del apartamento contiguo se abre y el perro, un pitbull, sale directo hacia el niño sin que nadie alcance a reaccionar. El pequeño intenta retroceder, pero el ataque es inmediato.

La dueña del animal aparece en el video intentando sujetarlo. Sin embargo, pierde el equilibrio y cae al piso, situación que complica aún más el momento. El niño corre buscando protegerse detrás de una columna y luego hacia la casa del vecino, pero el animal continúa detrás de él. El video termina justo cuando otros adultos salen a intervenir.

Tras el ataque, el menor fue trasladado a la Clínica Portoazul, en donde los médicos confirmaron que debía ser intervenido quirúrgicamente por las lesiones faciales. El padre del niño, en declaraciones, lamentó lo sucedido y aseguró que tomará acciones contra los dueños del canino. También pidió que este tipo de situaciones no se repitan y que se refuercen los controles para quienes viven con mascotas consideradas de manejo especial.

Cuándo van a entender los dueños de mascotas potencialmente agresivas que deben mantenerlas con bozal. Un pitbull agredió a un niño de solo 10 años en el norte de #Barranquilla

El caso, como era de esperarse, abrió de nuevo el debate sobre la presencia de ciertas razas en espacios cerrados. Aunque la ley permite que pitbulls habiten en conjuntos residenciales, la regulación es clara: deben usar bozal y correa en zonas comunes, además de mantener procesos de socialización adecuados.

Los propietarios asumen la responsabilidad por cualquier incidente y pueden enfrentar sanciones económicas o trámites legales, especialmente cuando un ataque afecta a una persona.

La responsabilidad del animal y los protocolos en conjuntos residenciales

Las normas vigentes exigen que perros considerados de manejo especial cuenten con supervisión constante en zonas comunes. En este caso, las autoridades deberán determinar si el animal estaba bajo control adecuado al momento del ataque, así como el tipo de sanción aplicable a los propietarios según las condiciones en que ocurrió el incidente.

También se revisará si el conjunto tenía reglamentos actualizados sobre mascotas y si la administración había reportado incidentes previos. Estas evaluaciones son parte de los procedimientos que se activan cuando se presentan agresiones dentro de espacios privados.