Mujer pierde la vida por bala perdida mientras cargaba a su bebé en brazos

El hecho quedó registrado en segundos y estremeció a Guayaquil: una mujer que caminaba con su bebé en brazos perdió la vida al recibir el impacto de una bala perdida en plena vía pública.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad y difundidas en redes sociales, muestran el momento exacto en el que la tranquilidad de la escena se rompe con una ráfaga de disparos que tomó por sorpresa a todos los transeúntes del sector.

La mujer avanzaba por la acera con total normalidad, sosteniendo a su bebé a la altura del pecho, cuando de un momento a otro se escucharon múltiples detonaciones. Personas que estaban cerca comenzaron a correr buscando refugio dentro de los locales comerciales, mientras otros se agacharon detrás de vehículos estacionados.

En medio del pánico general, ella intentó proteger a la pequeña, pero uno de los proyectiles la alcanzó sin darle oportunidad de reaccionar. Cayó al suelo de inmediato, aún sosteniendo a la bebé.

La bebé resultó ilesa tras los disparos

El video deja ver cómo varios testigos se acercaron con urgencia al ver que la mujer quedó inmóvil. Algunos corrieron a auxiliar a la menor, que milagrosamente resultó ilesa. La levantaron con cuidado y la llevaron a un lugar seguro mientras las detonaciones seguían escuchándose a lo lejos. Otros intentaron pedir apoyo, pero la mujer ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con las primeras versiones compartidas por medios, los disparos habrían empezado durante un cruce armado entre unos individuos que huían y uniformados que se encontraban en la zona. La situación se descontroló en segundos y alcanzó a quienes simplemente estaban caminando por la avenida sin tener relación alguna con el hecho. La mujer se convirtió en la víctima inesperada de un intercambio que ocurrió a pocos metros de donde transitaba.

Las imágenes han generado indignación, dolor y cientos de comentarios en redes. Sin embargo, debido a la naturaleza sensible de la grabación, La Kalle no comparte el video dentro de este artículo. El material muestra momentos de alto impacto que pueden afectar emocionalmente a múltiples audiencias.

